Manu Onwu elige al UCAM CF

Hasta el último día, casi todos los equipos van a intentar mover ficha para fortalecer sus plantillas y ese es el caso concreto del UCAM Murcia CF. Ya se sabía que aunque Gerard Oliva llegase a la entidad, como así ha sido, Pedro Reverte trataría de contratar a un jugador más que ocupase la demarcación de delantero. Y en esta historia es cuando entra el ariete del Lorca FC Manu Onwu. Navarro de nacimiento y de padre nigeriano, el jugador del club de la Ciudad del Sol está en la órbita del UCAM desde hace un par de semanas como mínimo, pero hay varios problemas.

Uno de ellos es que su club actual es el Lorca FC y este ha dejado salir a tantos futbolistas, sin incorporar a ninguno, que se tendría que plantear seriamente si puede o no dejar que se le marche otro. Además, se trata de un delantero y el conjunto que dirige Fabri no anda muy sobrado de goles precisamente. El otro condicionante es que para enrolarse en el equipo que dirige Campos tendría que llegar con la carta de libertad bajo el brazo, porque la cesión no se contempla bajo ningún concepto.

Al igual que en el caso de Gerard Oliva, el futbolista lo tiene todo hablado con el UCAM Murcia y el acuerdo es total. Falta que el Lorca FC deje salir a este delantero tudelano de 30 años.