Vecinos de la zona de salud de Frómista impulsan la Red de Alerta Rural

Vecinos de la Zona Básica de Frómista y de otras Zonas Básicas junto con el colectivo “Tú Haces Comarca”, han puesto en marcha la Red de Alerta Rural. Esta Red consiste en que vecinos de los distintos pueblos, van a controlar las deficiencias que se producen en las consultas en cada uno de los consultorios así como en el servicio de urgencia. Controlarán situaciones como suspensiones, cambios, cierre de las urgencias, deficiencias objetivas de la organización del Servicio y otras contingencias que se produzcan.

La creación de esta Red de Alerta Rural, viene motivada por la Justificación que ha dado la Junta de Castilla y León, a través de su delegado en Palencia, Luís Domingo González, de la eliminación del segundo médico de guardia de Frómista, y que no es otra que se hacía para mejorar el servicio de consultas. Los afectados consideran que este servicio, no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado, por lo que van a hacer una monitorización del servicio, en la medida de sus posibilidades, para denunciar dichas deficiencias.

Se elaborará un informe mensual de las deficiencias detectadas y se trasladaran tanto al delegado de la Junta en Palencia, para que tenga “constancia” de dichas deficiencias, así como a la opinión pública para que conozca “las mentiras que han usado desde la Junta de Castilla y León para justificar la eliminación del segundo médico de Guardia. Mentiras que también han usado al no decir que han eliminado dos médicos de área de la Zona Básica de Salud de Frómista, como también es mentira que vayan a incrementar una enfermera de plantilla, solo van a trasladar una de Revenga para cubrir algún servicio en el Centro de Salud”, según se recoge en un comunicado.

También quieren denunciar la situación del servicio de fisioterapia de la Zona Básica de Carrión que vio reducida su jornada a la mitad. De momento, se cuenta con una decena de pueblos monitorizados, en los que en esta última semana se han detectado 9 incidencias en 7 pueblos. Quieren hacer un llamamiento a personas interesadas en colaborar en esta monitorización a que se pongan en contacto a través de redes Sociales del Colectivo “Tú Haces Comarca” o de “Onda Judía” en sus páginas de Facebook.