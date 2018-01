Una fiesta para apoyar a ‘Handia’ en los premios Goya

El sábado 3 de febrero se entregan los Premios Goya. La gran gala del cine español, en la que la producción vasca, Handia, opta a 13 estatuas. Para apoyar la película la Diputación de Guipuzkoa y el Cine Trueba harán una gala interactiva que llevará el nombre de Handiak 13?

La celebración será en una de las salas del cine y se podrá disfrutar de un evento interactivo que contará con un photocall de Handia y conexiones en directo con el equipo de la película. Además, los asistentes podrán hacer una quiniela con las diferentes nominaciones. Los ganadores optarán a una tarjeta regalo válida en todos los cines SADE para canjear las entradas.

"Handia es la producción más ambiciosa del cine vasco, es sorprendente, si esto me lo llegan a contar hace 20 años, no me lo creo", ha confesado José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián. "Nur eta herensugearen tenplua" de Juanba Berasategi, "Abracadabra" del director bilbaíno Pablo Berger, y la BSO del compositor donostiarra Alberto Iglesias para la película "La cordillera" ostentan alguna nominación de Goya.

La entrada, que cuesta dos euros, ya se puede adquirir en la taquilla de los cines o a través de la web sadecine.com.