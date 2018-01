Un 10% de los 32.000 camiones diarios no paga el nuevo peaje en la N-I y A-15

El nuevo peaje para camiones de paso por Gipuzkoa por la N-I y la A-15, que entró en vigor el pasado día 9, registra 32.000 vehículos diarios de media, de los que el 90% abona el canon de forma automática y el 10% restante no lo paga, por lo que la Diputación ha iniciado el envío de requerimientos por carta.

La titular del departamento foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha dado estos datos en la inauguración del nuevo centro de atención al cliente de Aritzeta, en San Sebastián, adonde se ha desplazado junto al diputado general, Markel Olano.

Oiarbide ha destacado "la buena marcha" del sistema inteligente de peaje AT que registra un flujo medio de 32.000 vehículos pesados durante los días laborables.

Según ha precisado, un 85% de estos camiones abona el trayecto de manera sistemática mediante el dispositivo Vía-T, y un 5 % lo hace con tarjeta bancaria, lo que eleva al 90% la cantidad de cobros automáticos.

El 10% restante corresponde a los que no han satisfecho el canon, entre los que la diputada ha situado a aquellos transportistas que no se han dado de alta en el sistema, quizás por "no estar bien informados", y los propiamente "infractores".

Todos ellos, ha agregado, "ya han empezado a recibir por carta el requerimiento" de la sociedad foral Bidegi, en el que se les otorga "un plazo de dos meses para pagar" que, si no es atendido, dará lugar a la apertura de expediente por parte de la Diputación que concluiría con "el cobro por vía ejecutiva a través de Hacienda".

Respecto a la procedencia de estos camiones, Oiarbide ha precisado que lo desconocen, aunque sí saben que la práctica totalidad de los vehículos europeos que pasan por el pórtico instalado en Irun pagan el canon con el vía-T.

El diputado general por su parte ha dado cuenta de la apertura, el pasado día 23, del nuevo centro de atención al cliente de Bidegi en el área de servicio de Aritzeta, al paso de la Gi-20 por la capital donostiarra, que sustituye al actual ubicado en Zarautz.

Con una inversión de 1,6 millones de euros y 14 trabajadores, en vez de los 6 anteriores, las nuevas oficinas "mejoran la atención" a los conductores de vehículos ligeros y pesados que transitan por las autopistas AP-8 y AP-1, así como a los usuarios de Abiatu y el sistema AT.

Olano ha informado también de que para finales de este año Bidegi redactará el proyecto, sacará a licitación y empezará las obras para duplicar la capacidad del aparcamiento disuasorio de Aritzeta, actuación en la que invertirá 680.000 euros.

Este área de estacionamiento destinada a fomentar el uso compartido de coches, "se ha quedado pequeño" desde que se abrió hace once años, ha dicho el diputado general, quien ha indicado que la obra prevé añadir una planta superior para pasar de las 156 plazas actuales a 312.