Agirretxe sobre el peligro de descenso: "El que no quiera verlo, está equivocado"

Imanol Agirretxe está de vuelta. Y vuelve con ganas de ayudar, sobre el césped y fuera del terreno de juego. Como segundo capitán, pone toda su experiencia al servicio de una situación muy compleja en la que está sumido el equipo donostiarra. Su análisis es de elogiar, llamando a las cosas por su nombre, y mirando de frente al peligro.

-Cortar la sangría goleadora. "Recibimos muchos goles y eso penaliza mucho al equipo, el otro día a los 20 minutos estamos 3-0 perdiendo. Habrá que mirar bien las razones por las que nos meten esos goles, pero la clave ahora está en que tenemos que hacer un partido completo de 95 minutos. Eso es lo que nos llevará a tener un buen resultado".

-Ganar un partido no soluciona todos los problemas. “Primero tenemos que ganar para cortar esta dinámica, pero ganando no nos quedaremos tranquilos, y deberemos seguir sumando. Aunque vamos a empezar por lo primero, que es cortar esta racha. No nos podemos conformar con eso, ni mucho menos, porque el equipo ha demostrado que puede estar mejor en la clasificación, pero todo empieza por ganar el primer partido de esta mala racha. Pero debemos estar disconformes con los que estamos haciendo, revelarnos contra eso, no lo puedo ver de otra manera".

-Frustrados. "Es difícil. Yo creo que al final tenemos que ser conscientes de cuando hemos jugado bien, nos han alabado y eso está muy bien, pero ahora que estamos mal, tenemos que demostrarlo, que los verdaderos son los de antes, pero eso lo tenemos que demostrar. Llevamos mucho tiempo sin ganar, podemos salir aquí y decir que todo va bien, pero no es verdad y lo que debemos hacer es demostrar que queremos ganar y ganarlo. Este equipo ha sido capaz de mucho y tenemos que demostrarlo de nuevo. Este viernes tenemos que ganar, estamos muy necesitados, y no hay otra solución".

-Peligro de descenso. "Es una realidad. Verte ahí en la clasificación tan bajo es la realidad y el que no quiera verlo, está muy equivocado. No llevamos unos partidos perdiendo, es una cuestión de meses, y eso es una realidad y con eso tenemos que convivir. No vamos a huir de eso, estamos en una mala situación, pero tenemos que darle la vuelta desde este viernes. No te voy a empezar a decir que estamos arriba y peleando por Europa, no es así, estamos en una mala racha de la que tenemos que salir y tirar para arriba, porque estoy seguro que lo vamos a hacer".

-Eusebio. "Confiamos ciegamente en él. Sabemos cómo podemos ganar los partidos, hemos ganado muchoor partidos con el estilo, pero no es momento de poner excusas de unos o de otros, es momento de dejar situaciones personales a un lado y mirar por la Real, y tirar para adelante. No es momento de empezar a cuestionar a nadie, entre todos somos responsables de esta situación y entre todos los vamos a sacar adelante. Empezar a poner más responsabilidad a uno u otro es poner excusas, y no lo veo conveniente. Todos confiamos en todos y lo tenemos que demostrar en el campo".

-Susto la semana pasada. “Fue muy simple, estaba un poco cargado y por suerte la experiencia nos ha enseñado a no forzar para poder entrenar al día siguiente y luego ya estaba bien. Era no forzar una situación. Es verdad que la gente se asustó y con la prensa se magnifico todo y parecía que volvía a al quirófano, pero al día siguiente estaba entrenando y estaba jugando esta jornada. No todo son malas noticias".

-Cómo está. "Estoy con muchas ganas y hambriento de fútbol y deseando estar en el campo. Esas ganas de ayudar están en el campo al ver que la cosa no está bien van a más. pero hay que tener prudencia y no pensar en cosas personales para centrarnos en ayudar entre todos a la Real, arrimar el hombro y ayudar al que juega".

-Apoyo de la afición. "No puedo pedir más, después de todo lo que he pasado, ver que la gente te espera y apoye, es emocionante. Siempre he sentido ese cariño y es muy especial y espero con el tiempo poder devolver todo ese cariño".