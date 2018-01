El aparcamiento de Navacerrada centra la discusión en el patronato del Parque Nacional de Guadarrama

El Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM de Valsaín ha albergado la reunión del patronato del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Una reunión para dar conocimiento de la memoria de actividades del pasado año y la probación del plan de actuaciones para el fomento y la conservación de este espacio natural, con un presupuesto que se acerca a los siete millones de euros.

Un motivo de fricción es la regulación del aparcamiento del puerto de Navacerrada que el consistorio granjeño quería sacar a explotación. El problema radica en titularidad de ese espacio que al parecer es parte indivisible de la carreta de acceso al puerto. Según Pedro Rollán consejero de Madrid “el Ayuntamiento de la Granja determinó, dentro de lo que creía oportuno, sacar una concesión administrativa para la utilización y explotación de un aparcamiento público, la Comunidad de Madrid entiende que en la interpretación del convenio suscrito para la cesión del espacio es un elemento indivisible de la propia carretera, posiblemente tendrán que ser los servicios jurídicos los que determinen la situación en la que se encuentra esa superficie” y afirma que ha de ser la Guardia Civil quien controle y regule el acceso y la seguridad de esta zona.

Desde la Granja se solicita una regulación de este espacio sobre todo en fechas de máxima presencia de personas. El alcalde José Luis Vázquez ha comentado que “si el consejero de Madrid dice que no se puede cobrar que suba y vera a los “gorrillas” cobrando” para continuar diciendo “que lo que tanto luce no necesita candil. Lo que hay que hacer es regular no solo el aparcamiento sino la movilidad y la seguridad de las personas”

Desde la comunidad de Madrid su consejero de Medio Ambiente apuesta por el transporte público para aminorar los problemas de tráfico en esta parte del Parque Nacional.

Los Consejeros de medio ambiente de Madrid Pedro Rollán (i) y de Castilla y León Juan Carlos Suárez-Quiñones (d) durante el patronato del Parque Nacional de Guadarrama / Juan Martin

En la actualidad los distintos municipios, las empresas públicas y privadas y las organizaciones ambientalistas trabajan en la presentación de alegaciones al Plan de Gestión de Usos y Gestión del parque (PRUG) que se encuentra en exposición pública. Para Pedro Rollán consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid este es el momento para presentar propuestas y después las dos comunidades coordinadamente darán respuesta a esas sugerencias para que a lo largo de 2018 vea la luz el plan de gestión que es el mejor documento para mantener y conservar el Parque Nacional.

Municipios como la Granja esperan la modificación de este documento del que se espera no deje excluidos a los vecinos que durante años han mantenido y conservado estas zonas naturales. El borrador del plan no recoge actividades cinegéticas o de pesca. José Luis Vázquez alcalde de La Granja espera que se modifiquen estos aspectos. A los que irónicamente se refiere como errores “el PRUG no recoge actividades cinegéticas aunque si micológicas, pero una actividad micológica que se debe hacer sin salir del camino”, algo inexplicable señala el regidor.