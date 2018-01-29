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ATLETISMO

El Ayuntamiento de Segovia entrega los premios de la Carrera fin de año

El colegio con más participantes ha sido el Claret con 150 chavales seguido por el Fray Juan de la Cruz con 68

Premiados en la Carrera fin de año Ciudad de Segovia /

Segovia

El Ayuntamiento de Segovia ha entregado los premios de las diferentes categorías de la Carrera fin de año y los cheques de 150 euros en material deportivo a los colegios con más de 25 participantes. También se ha entregado la recaudación obtenida a la Asociación Alzheimer de Segovia.

La relación de premiados ha sido la siguiente :


  PUESTO NOMBRE APELLIDOS
JUVENIL FEMENINA    
  CHAYMAE MEZAT
  SARA APARICIO MARTIN
  ALBA PASTOR SANZ
JUVENIL MASCULINO    
  SERGIO PRIETO MIGUELSANZ
  RODRIGO SANTA ELENA GARCIA
  DARIO SANCHEZ GOMEZ
JUNIOR FEMENINA    
  AGUEDA MUÑOZ MARQUÉS
  EVA MARQUES NICOLAS
  LUCIA MIRA BAYON
JUNIOR MASCULINA    
  FERNANDO MATARRANZ GONZÁLEZ.
  GUILLERMO SANZ CRISTOBAL
  MIGUEL LLORENTE MAÑAS
PROMESA FEMENINO    
  SANDRA SAN MIGUEL PRIETO
  INES MARTIN MONEDERO
  MARIA SAN FRUTOS GONZALEZ
PROMESA MASCULINO    
  CARLOS MARTIN ARRIBAS
  DANIEL GONZALEZ MARTIN
  PABLO NUÑEZ CASADO
VETERANA A FEMENINA    
  AZUCENA GARCIA DE LA PUENTE
  ANA MARIA LAZARO MANSO
  BELEN MIGUEL SALINAS
VETERANO A MASCULINA    
  ENRIQUE DE DIEGO YAGuE
  NACHO DE LA CALLE MERINO
  DAVID LOPEZ CASTAN
VETERANA B FEMENINA    
  MARTA VIRSEDA VÍRSEDA
  MARIA IZASKUN REAL DIAZ
  RAQUEL ESCRIBANO LLORENTE
VETERANO B MASCULINA    
  ALBERTO VIGIL GARCÍA
  DAVID ISABEL LLORENTE
  MARIANO REDONDO PALOMO
VETERANA C FEMENINA    
  MILAGROS FERNANDEZ MINGUEZ
  PATRICIA SERRANO CABALLERO
  MARIA BELÉN MARTÍN RODRÍGUEZ
VETERANO C MASCULINA    
  PEDRO GARCIA TEJEDOR
  JULIO MARTIN GOMEZ
  JULIO CESAR VERDUGO GIMENO
VETERANA D FEMENINA    
  ALICIA BARRERO NADALES
  MARTA INES GALLEGO SANZ
  MARIA YOLANDA LUCIA ARCONES
VETERANO D MASCULINA    
  FERNANDO MATARRANZ ALVAREZ
  OSCAR MORENO RINCÓN
  CESAR PRIETO LOPEZ
VETERANA E FEMENINA    
  CLARA CUESTA MUÑOZ
  CLARA ISABEL HERRERO GIL
  MARIA DUARTE TEIXEIRA PEREIRA
VETERANO E MASCULINO    
  JUAN ANTONIO VELASCO MATE
  MIGUEL ANGEL CECILIA ORTIZ
  EMILIO BARRIENTOS REAL
UNIVERSITARIOS    
  CARLOS MARTIN ARRIBAS  
  IRENE MANRIQUE MARTIN  
META VOLANTE    
100€ SANTIAGO LLORENTE MANGAS
100€ AGUEDA MUÑOZ MARQUÉS
  PUESTO NOMBRE APELLIDOS
DISCAPACITADOS MASCULINO    
  JORGE PÉREZ DOMINGO
  ERNESTO GONZÁLEZ ALTED
  PABLO GARCÍA CRIADO
DISCAPACITADOS FEMENINO    
  RAQUEL PUEBLA ARIAS
PREMIOS EN METÁLICO DEL CUARTO AL OCTAVO MASCULINOS    
60€ JAVIER GARCÍA VELASCO
40€ ENRIQUE DE DIEGO YAGÜE
30€ ALBERTO VIGIL GARCÍA
30€ RUBÉN MERINO HERRERO
30€ NACHO DE LA CALLE MERINO
PREMIOS EN METÁLICO DE LA CUARTA A LA OCTAVA FEMENINOS    
60€ SARA REGIDOR SANZ
40€ SANDRA SAN MIGUEL PRIETO
30€ CHAYMAE MEZAT
30€ ALBA TORREGO GONZÁLEZ
30€ PAOLA MARTÍN CONCEPCIÓN
COLEGIOS (MÁS DE 25 PARTICIPANTES)   NÚMERO DE ALUMNOS
CLARET 150
FRAY JUAN DE LA CRUZ 68
DIEGO DE COLMENARES 53
EL PEÑASCAL 48
NUESTRA SRA. DE LA FUENCISLA 46
ELENA FORTÚN 38
VILLALPANDO 37
MADRES CONCEPCIONISTAS 33
ERESMA 28
DOMINGO DE SOTO 26

NOTA: A los colegios se les hace entrega de un talón de 150 euros a canjear por material deportivo.

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