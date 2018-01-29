El Ayuntamiento de Segovia entrega los premios de la Carrera fin de año

El Ayuntamiento de Segovia ha entregado los premios de las diferentes categorías de la Carrera fin de año y los cheques de 150 euros en material deportivo a los colegios con más de 25 participantes. También se ha entregado la recaudación obtenida a la Asociación Alzheimer de Segovia.
La relación de premiados ha sido la siguiente :
|PUESTO
|NOMBRE
|APELLIDOS
|JUVENIL FEMENINA
|1ª
|CHAYMAE
|MEZAT
|2ª
|SARA
|APARICIO MARTIN
|3ª
|ALBA
|PASTOR SANZ
|JUVENIL MASCULINO
|1º
|SERGIO
|PRIETO MIGUELSANZ
|2º
|RODRIGO
|SANTA ELENA GARCIA
|3º
|DARIO
|SANCHEZ GOMEZ
|JUNIOR FEMENINA
|1ª
|AGUEDA
|MUÑOZ MARQUÉS
|2ª
|EVA
|MARQUES NICOLAS
|3ª
|LUCIA
|MIRA BAYON
|JUNIOR MASCULINA
|1º
|FERNANDO
|MATARRANZ GONZÁLEZ.
|2º
|GUILLERMO
|SANZ CRISTOBAL
|3º
|MIGUEL
|LLORENTE MAÑAS
|PROMESA FEMENINO
|1ª
|SANDRA
|SAN MIGUEL PRIETO
|2ª
|INES
|MARTIN MONEDERO
|3ª
|MARIA
|SAN FRUTOS GONZALEZ
|PROMESA MASCULINO
|1º
|CARLOS
|MARTIN ARRIBAS
|2º
|DANIEL
|GONZALEZ MARTIN
|3º
|PABLO
|NUÑEZ CASADO
|VETERANA A FEMENINA
|1ª
|AZUCENA
|GARCIA DE LA PUENTE
|2ª
|ANA MARIA
|LAZARO MANSO
|3ª
|BELEN
|MIGUEL SALINAS
|VETERANO A MASCULINA
|1º
|ENRIQUE
|DE DIEGO YAGuE
|2º
|NACHO
|DE LA CALLE MERINO
|3º
|DAVID
|LOPEZ CASTAN
|VETERANA B FEMENINA
|1ª
|MARTA
|VIRSEDA VÍRSEDA
|2ª
|MARIA IZASKUN
|REAL DIAZ
|3ª
|RAQUEL
|ESCRIBANO LLORENTE
|VETERANO B MASCULINA
|1º
|ALBERTO
|VIGIL GARCÍA
|2º
|DAVID
|ISABEL LLORENTE
|3º
|MARIANO
|REDONDO PALOMO
|VETERANA C FEMENINA
|1ª
|MILAGROS
|FERNANDEZ MINGUEZ
|2ª
|PATRICIA
|SERRANO CABALLERO
|3ª
|MARIA BELÉN
|MARTÍN RODRÍGUEZ
|VETERANO C MASCULINA
|1º
|PEDRO
|GARCIA TEJEDOR
|2º
|JULIO
|MARTIN GOMEZ
|3º
|JULIO CESAR
|VERDUGO GIMENO
|VETERANA D FEMENINA
|1ª
|ALICIA
|BARRERO NADALES
|2ª
|MARTA INES
|GALLEGO SANZ
|3ª
|MARIA YOLANDA
|LUCIA ARCONES
|VETERANO D MASCULINA
|1º
|FERNANDO
|MATARRANZ ALVAREZ
|2º
|OSCAR
|MORENO RINCÓN
|3º
|CESAR
|PRIETO LOPEZ
|VETERANA E FEMENINA
|1ª
|CLARA
|CUESTA MUÑOZ
|2ª
|CLARA ISABEL
|HERRERO GIL
|3ª
|MARIA DUARTE
|TEIXEIRA PEREIRA
|VETERANO E MASCULINO
|1º
|JUAN ANTONIO
|VELASCO MATE
|2º
|MIGUEL ANGEL
|CECILIA ORTIZ
|3º
|EMILIO
|BARRIENTOS REAL
|UNIVERSITARIOS
|1º
|CARLOS MARTIN ARRIBAS
|1ª
|IRENE MANRIQUE MARTIN
|META VOLANTE
|100€
|1º
|SANTIAGO
|LLORENTE MANGAS
|100€
|1ª
|AGUEDA
|MUÑOZ MARQUÉS
|PUESTO
|NOMBRE
|APELLIDOS
|DISCAPACITADOS MASCULINO
|1º
|JORGE
|PÉREZ DOMINGO
|2º
|ERNESTO
|GONZÁLEZ ALTED
|3º
|PABLO
|GARCÍA CRIADO
|DISCAPACITADOS FEMENINO
|1ª
|RAQUEL
|PUEBLA ARIAS
|PREMIOS EN METÁLICO DEL CUARTO AL OCTAVO MASCULINOS
|60€
|4º
|JAVIER
|GARCÍA VELASCO
|40€
|5º
|ENRIQUE
|DE DIEGO YAGÜE
|30€
|6º
|ALBERTO
|VIGIL GARCÍA
|30€
|7º
|RUBÉN
|MERINO HERRERO
|30€
|8º
|NACHO
|DE LA CALLE MERINO
|PREMIOS EN METÁLICO DE LA CUARTA A LA OCTAVA FEMENINOS
|60€
|4ª
|SARA
|REGIDOR SANZ
|40€
|5ª
|SANDRA
|SAN MIGUEL PRIETO
|30€
|6ª
|CHAYMAE
|MEZAT
|30€
|7ª
|ALBA
|TORREGO GONZÁLEZ
|30€
|8ª
|PAOLA
|MARTÍN CONCEPCIÓN
|COLEGIOS (MÁS DE 25 PARTICIPANTES)
|NÚMERO DE ALUMNOS
|CLARET
|150
|FRAY JUAN DE LA CRUZ
|68
|DIEGO DE COLMENARES
|53
|EL PEÑASCAL
|48
|NUESTRA SRA. DE LA FUENCISLA
|46
|ELENA FORTÚN
|38
|VILLALPANDO
|37
|MADRES CONCEPCIONISTAS
|33
|ERESMA
|28
|DOMINGO DE SOTO
|26
NOTA: A los colegios se les hace entrega de un talón de 150 euros a canjear por material deportivo.