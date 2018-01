Izquierda Unida pedirá cambiar la fecha del pleno por la huelga del 8 de marzo

Izquierda Unida va a solicitar al parlamento andaluz que se adelante la convocatoria del pleno de los días 7 y 8 de marzo, para evitar que coincida con la huelga feminista convocada por los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT. Y es que de no cambiarlo, señalan desde Izquierda Unida, obligarían a las diputadas de su formación a no asisitir a la sesión de control del pleno y, en concreto, de las pregunstas orales a la presidenta. Esperan que la convocatoria sea un éxito y consideran obligación de todas las diputadas unirse a la protesta contra la precariedad laboral de las mujeres, la brecha salarial, la conciliación y el trabajo doméstico no remunerado, así como contra las situaciones de acoso laboral y sexual.

Izquierda Unida, que esta mañana registrará en el parlamento un escrito dirigido a la mesa de la cámara y a los portavoces de los grupos, recuerda que hay antecedentes recientes de cambio en el calendario de sesiones que han contado con el respaldo de los grupos, como ocurrió en los días 20 y 21 de diciembre, que se adelantó 24 horas para evitar coincidir con la jornada de elecciones en Cataluña, a propiesta de Ciudadanos, PP y Partido Socialista, alegando motivos de "excepcionalidad".

Desde Izquierda Unida alegan los mismos motivos de "excepcionalidad" para que se tome en consideración su propuesta y que la sesión plenaria se celebre los días 6 y 7 de marzo, de forma que "las diputadas que quieran secundar esta jornada de huelga feminista, puedan hacerlo sin perjuicio del normal desarrollo del trabajo parlamentario".