Pasar página

Ni a la tercera ha sido la vencida. La retirada del símbolo franquista de la Cruz de los Caídos, en Callosa de Segura, ha sido paralizada esta tarde por el TSJCV. Pero el caso es que esta madrugada, y con incidentes, se ha llevado a cabo la retirada completa. Con dos detenidos, miembros de Falange Levante. El ayuntamiento de Callosa de Segura se ha limitado a aplicar la ley, la Ley de Memoria Histórica, con esta retirada. Y ahora el TSJCV ha accedido a la petición que le había formulado la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, representada en los tribunales por la Asociación Española de Abogados Cristianos, que considera que no hay símbolos de exaltación al franquismo en este monumento y que por tanto no incumple La Ley de la Memoria Histórica. Una medida cautelarísima que todavía enreda más este asunto, que sinceramente y a estas alturas, debe resultar a más de un ciudadano algo difícil de digerir. A mí al menos, me resulta pesado y aburrido.

