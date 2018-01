Pasacalles y concursos de disfraces para celebrar el carnaval

Las concejalas de Cultura y Turismo, Ana Redondo, y de Educación, María Victoria Soto, han presentado, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, el programa de actividades para las fiestas de carnaval, compuesto por un centenar de propuestas, que se desarrollarán del 9 al 13 de febrero y se extenderán a todos los barrios de la ciudad.

Los niños de los colegios de Valladolid, serán protagonistas desde el mismo viernes de carnaval ya que, ese día por la mañana, los centros escolares participarán en un desfile de disfraces que partirá de la plaza Zorrilla y marchará, acompañado por la banda municipal de la Escuela de Música “Mariano de las Heras”, hasta la Plaza Mayor.

Otros dos pasacalles –ambos a las 19 horas- y la música -a las 20.30 horas- de Triquel, Jhana Electrorganic Sound y Dj’s We are the fashionists en la plaza de Portugalete completarán la jornada inaugural del programa.

El sábado, el epicentro de la fiesta se traslada a la Cúpula del Milenio. Desde el mediodía, este espacio será escenario de distintos talleres que, bajo el lema “Carnaval entre culturas de colores”, profundizarán en diferentes tradiciones de la mano de las asociaciones de inmigrantes de Valladolid.

Ya por la tarde -21 horas-, la actriz y personaje infantil de televisión, Nuria Martín Sanz (Tina), pronunciará el pregón del Carnaval 2018 que dará paso a un espectáculo de baile para adultos organizado por escuelas de danza de la ciudad.

En la Plaza Mayor, como ya es tradicional, volverán a salir los carros de fuego en dos sesiones–a las 22 y a las 22.30 horas-. El ecuador del programa de carnaval llega el domingo 11 con presencia en los barrios de Parquesol y La Victoria, donde tendrán lugar un pasacalle de ritmos latinos y un espectáculo de cabaret, respectivamente.

Uno de los actos más longevos del carnaval vallisoletano, la concentración de Vehículos Veteranos, celebrará su vigésima edición ese mismo domingo, con un desfile que comenzará a las 12.30 horas en el Museo de la Ciencia y concluirá en la Plaza Mayor, enclave donde permanecerán expuestos hasta las 17 horas.

Para cerrar la jornada, la Cúpula del Milenio acogerá, a partir de las 16.30 horas, el concurso infantil de disfraces con premios al mejor disfraz individual, por pareja y en grupo, y que será antesala de un espectáculo de baile y animación para familias.

Lunes y martes de Carnaval

Durante las vacaciones escolares los niños podrán disfrutar en la Cúpula del Milenio de los hinchables y talleres –de pintacaras, antifaces y cocina- a lo largo de la tarde del lunes, y de las vistosas actividades que el martes pondrán el broche de oro a estas jornadas festivas, como la elaboración de la ‘sardinilla’ y su posterior entierro el martes.

Este mismo día, los adultos podrán medir su originalidad, también en las categorías individual, pareja y grupo, en el concurso de disfraces que se celebrará, desde las 20 horas, en la Cúpula del Milenio.

El Entierro de la sardina, colofón a cinco jornadas de actividades, volverá a vivirse el martes con una ceremonia dirigida por la compañía Kull d´Sac al ritmo de la Asociación Cultural Sambadouro – La Torzida.

A todas estas propuestas el programa organizado desde el Ayuntamiento de Valladolid suma otros talleres y espectáculos en la red de centros cívicos, centros de personas mayores o en el Pasaje Gutiérrez.