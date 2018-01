Decae la moción de censura por falta de quorum en La Muela

El alcalde de La Muela por Chunta Aragonesista ha sido recibido este lunes entre aplausos en un salón de plenos abarrotado de vecinos y jaleado al grito de "¡alcalde, alcalde!". Adrián Tello sigue estando al frente del Ayuntamiento de La Muela: tras la expulsión de los 3 concejales del PAR el pasado viernes y tres informes jurídicos, el equipo de gobierno ha decidido desconvocar el pleno por falta de quorum, al necesitar una mayoría más amplia (de 7 concejales a 10), según la legislación vigente. El alcalde les pide responsabilidades y remarca que van a seguir trabajando por el municipio.

Gran expectación la que se vivía desde media hora antes a las puertas del consistorio de La Muela, con numerosas personas esperando para entrar. Pasadas las 12 del mediodía, ovación cerrada ya en el salón de plenos al equipo de gobierno. Ante los vecinos, en un salón de plenos con todas las butacas llenas y también muchas personas de pie, los 4 concejales (2 de CHA, incluido el alcalde, 1 del PSOE y 1 de Cambiar La Muela) se han subido en el estrado y han explicado la resolución de alcaldía que suspendía el pleno en el que se iba a debatir la moción de censura.

Adrián Tello, alcalde, era el encargado de dar lectura a esta resolución. La moción de censura (tras la expulsión) "no reúne los requisitos señalados" en la legislación, "por contar con 7 concejales de la moción" cuando en aplicación de la ley "deberían ser 10 por causas sobrevenidas posteriormente al 15 de enero [cuando se presentó la moción de censura], por la expulsión del PAR y del grupo de los 3 concejales firmantes de la moción". De este modo, por falta de quorum y de que esa moción pudiera prosperar, se desconvocaba el pleno.

Adrián Tello remarcaba que los firmantes de la moción "han manchado" la imagen del municipio y a ellos pedía que asumieran responsabilidades. "Yo no sé si el PP ahora va a seguir queriendo hacer oposición o queriéndose juntar con 4 concejales expulsados de sus respectivos partidos". Cerrando ese acto, el equipo de gobierno se comprometía a seguir trabajando por La Muela.

La plana mayor de CHA ha arropado a Adrián Tello, pero no solo de esta formación política: PSOE, Izquierda Unida y Podemos también han mostrado su apoyo a la labor del equipo de gobierno de La Muela. José Luis Soro, presidente de la formación aragonesista, remarcaba que ha sido un "triunfo de la movilización social", y dirigía especialmente sus críticas al PP, "que ha mirado para otro lado". Para Darío Villagrasa, secretario de Organización del PSOE, el PP "ni está ni se le espera" y PAR "ha actuado de manera responsable".

Al juzgado

Los siete concejales de la localidad zaragozana que solicitaron su celebración para debatir este lunes esta moción de censura han pedido su retraso. Lo han hecho presentando un escrito, a las 8 de la mañana, en el registro de entradas del ayuntamiento. Todo a la espera de una resolución judicial que clarifique la situación de los tres concejales del PAR expulsados del partido. Uno de ellos, Carlos Rodrigo, que se postulaba como alcalde en esta moción, ha explicado que "todo esto se va a llevar al juzgado para que ponga orden legal a este vacío que hay que no entendemos nadie".

Señalando al PAR, Rodrigo ha afirmado que "no entendemos que se nos quite la democracia desde los despachos en una semana" sino que "debe haber un procedimiento más largo de expulsión". Además, "creo que no hay motivos" para la expulsión porque "hemos trabajado bien por el pueblo y hemos hecho las cosas bien". Será la justicia la que ponga fecha para la celebración de este pleno aplazado por falta de quorum.