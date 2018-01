Urci Hormigones y a bailar

Como suele ser habitual cada mes de enero, el pabellón de deportes de Huércal de Almería se vestía con sus mejores galas para recibir a los más de 40 grupos que tomaron parte en el Campeonato de Coreografías 2018, que un año más cubrió todas las butacas de la grada “reventando” el pabellón de deportes como ninguna otra disciplina logra en los 365 días del año. El trabajo de muchos meses pasaba examen en el gran evento deportivo donde el jurado tiene mucho que decir dada la igualdad y la gran puesta en escena.

Todo ello de la mano de FEDA (Federación Almeriense de Fitness) y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Huércal de Almería, cuyo concejal Juan Ibáñez se siente tremendamente agradecido de la respuesta que tiene este evento que comenzó hace unos años “de forma tímida tras una conversación tomando café y a día de hoy se ha convertido en uno de los eventos deportivos más importante del año”.

Tampoco podemos olvidar a SDomínguez Producciones, la empresa almeriense a cargo de toda la gestión y promoción del evento junto a Rosa de Miguel Ubago, la gran artífice de la participación de los más de 40 grupos y cerca de 350 deportistas que hicieron las delicias de los asistentes.

Esta perfecta unión la cierra la empresa huercaleña Urci Hormigones, que desde el pasado año apadrinó el evento y se ha convertido en uno de los principales soportes de la actividad junto a la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Huércal de Almería.

TODAS LAS CATEGORÍAS Fueron tres horas de actuaciones en todas las categorías ante la atenta mirada del jurado y más de 1.000 aficionados

La cita se dividió en cuatro categorías que fueron pitufos para los más pequeños, infantiles, junior y senior, todo ello en una actividad que duró entorno a las tres horas midiendo muy bien los tiempos por parte de la organización.

En lo estrictamente deportivo, la categoría pitufo tuvo como vencedor a Dance Mode On por delante de Rocío Moreno Pitufo 1 y Dance Group Burbujas Pitufo, La categoría infantil fue para 7 hitscrew seguido de Blue Bubble y Shake it up. En junior venció Milk Shakes por delante de Elemental Urban y Junior Militar. En adultos venció Rock and Roll girls de forma ajustada a Kalesi y tercero fue Titanic. En la general, el podio fue Milk Shakes, 7hitscrew y Heart Breakers.

Los participantes seguirán con su día a día pensando en una nueva edición 2019 a la que volverán para buscar el podio en una disciplina muy exigente en lo físico y en concentración.