Condenado un legionario por tutear y empujar a un superior cuando estaban en un local de copas

Un tribunal militar ha condenado a seis meses de prisión a un caballero legionario de la base 'Alvarez de Sotomayor' en Viator que protagonizó un incidente en un pub de la capital con un superior después de que este se negase a darle la mano y le instase a "guardar la compostura tratándole de usted".



El soldado, quien reconoció los hechos en el acto de juicio y mostró conformidad con la pena interesada por el fiscal, ha sido condenado por un delito de insulto a superior en la modalidad de maltrato de obra aunque el tribunal acuerda suspender por dos años la ejecución de la pena privativa de libertad a condición de que no delinca en ese periodo.



Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, el caballero legionario, de 29 años y natural de Málaga, se acercó a las 05,00 horas del 3 de abril de 2016 a un capitán segundo cuando este se encontraba junto a dos tenientes en un conocido local de copas de la capital almeriense.



Al llegar a su altura, se dirigió a él "tuteándole, agarrándole por el brazo y llamándolo por su nombre de pila, para, a continuación, extenderle la mano a modo de saludo".



Entonces, el superior le respondió diciéndole "que se le dirigiera de ´usted´ y que guardara la compostura", pese a lo cual procedió "el inferior a extenderle de nuevo la mano, para negársela nuevamente el superior".



Esto motivó que el caballero legionario le gritara "me estas negando la mano" para a continuación darle "un empujón en el pecho, a consecuencia del cual retrocedió unos pasos hacia atrás". En ese momento, intervino el personal de seguridad del local y condujo al soldado a la salida.



Poco después de que el legionario abandonara el local, se marcharon también los tres oficiales, quienes ya fuera, en la calle, fueron vistos POR el acusado, quien se dirigió a gritos al capitán segundo diciéndole "segundo ven para acá, no tienes huevos", haciendo "caso omiso el oficial y marchándose en otra dirección".

