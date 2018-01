"Soy feliz en el Almería"

Tiene buena pinta y muchas ganas de triunfar en el Almería de Lucas Alcaraz. El joven delantero italiano Soleri debutó de rojiblanco en el equipo almeriense en el partido del domingo ante el Numancia en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y se le vieron cosas muy interesantes, detalles que seguro que servirán para ayudar mucho al Almería en la fase decisiva en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División.

Edoardo Soleri entró en el descanso en el puesto de Hicham y estuvo muy activo durante toda la segunda parte en el encuentro ante el equipo soriano de Arrasate, un rival que aspira a jugar el play off de ascenso a Primera División. El delantero que ha llegado cedido al Almería procedente de la Roma fue protagonista en la zona mixta después del encuentro ante el Numancia en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Dicen que la cara es el espejo del alma y se le nota que, pese a llevar muy pocos días en Almería, es feliz y se encuentra muy cómodo en una ciudad de la que asegura que es encantadora. Soleri tiene estos días a su madre en Almería.

El 9 italiano confía en el Almería de Lucas Alcaraz porque ve mimbres en la plantilla rojiblanca: "La verdad es que soy muy feliz por mi debut en el Almería, pero un poco triste porque no se pudo conseguir la victoria en el partido ante el Numancia; ha sido una lástima. He visto a un Almería que se ha compartido muy bien durante los noventa minutos del encuentro y pese a no ganar hay que estar tranquilos porque los dimos todos para que los tres puntos se quedaran en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Tenemos que continuar así, apretando muy fuerte para salir de la zona en la que estamoa ahora en la clasificación de la Segunda División".

El nuevo delantero del equipo rojiblanco espera que el Almería mejore arriba: "Hemos estado bien, pero pienso que debemos mejorar y hacer las cosas mejor en la parte de arriba. Tenemos que pensar ya en el próximo partido que será fuera, donde debemos ganar a un rival directo porque ellos, como nosotros, están metidos en la zona baja de la clasificación. Tenemos que ganar como sea en el campo del Lorca, necesitamos la victoria".

Vivió un día que jamás olvidará: "Ha sido un día muy especial y un partido que siempre recordará porque ha sido mi debut con la camiseta rojiblanca del Almería, pero estoy triste porque no se consiguió la victoria en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Estaría feliz de verdad con los tres puntos porque es muy importante ganar en casa, donde no se puede fallar, pero lo dimos todo hasta el final ante un gran rival de la Segunda División".

Motta está muchas horas con el joven Edoardo Soleri desde que llegó a tierras almerienses: "Marco es una persona que me está ayudando muchísimo en Almería, solo tengo palabras de agradecimiento para él y, además, ahora está mi madre en Almería y me está ayudando muchísimo".