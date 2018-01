Peculiaridades de Andújar

En Andújar somos tan particulares que nos llamamos ‘iliturgitanos’ y todavía no se sabe a ciencia cierta donde se encontraba la población romana o íbera de la que procede ese gentilicio. Pero para ser más chulos que nadie, tenemos otros tres apelativos más: ‘andujareños’, ‘andujeños’ o ‘andujanos’. Y es que somos así, ‘güevis’.

Mira que tenemos un término municipal extenso, pues vamos a celebrar nuestra fiesta mayor, la Romería de la Virgen de la Cabeza, a un lugar más cercano a Castilla-La Mancha que a nuestra ciudad.

Y hablando de fiestas, si tenemos una Feria en honor a San Eufrasio que tiene lugar más de tres meses después del día de la festividad de este obispo. O nos vamos a comer y beber al campo cuando casi toda España se va a los cementerios a rezar en el Día de Todos los Santos.

En los nombres que les damos a los sitios para que os voy a contar lo singulares que somos. Tenemos una plaza, llamada del ‘Mercao’, donde ya no se vende ‘ná’ y otra denominada ‘Del Castillo’ donde nadie, ni los más viejos del lugar, han visto nunca ni una piedra de este tipo de fortalezas. Bueno, nos quedan algunos ‘trocillos’ de muralla y unas pocas casas palaciegas con historia y hasta con fantasmas y todo.

Y de nuestra gastronomía que me dices, ‘güevis’. Nuestra mejor carne no se cría en granjas, sino en el monte. Llamamos viñas donde no hay plantada ni una uva. Nos hemos cargado nuestras ricas huertas y árboles frutales para plantar olivos hasta en medio del asfalto, pero aún nos queda espacio para tener uno de los parques naturales más bonitos del mundo y con más ‘cuernos’ que…

En ese espacio protegido disponemos hasta de playas, porque para mojarnos y refrescarnos no nos hace falta para nada el mar, con nuestro maltratado Jándula, que nos libra más de un día de verano de explotar de calor, pero ‘caló’ de verdad, y no de los 40 grados a la sombra que presumen otros.

Por ser tan cariñosos y hospitalarios, nos pusieron un falso y asqueroso dicho, pero a pesar de ello a los foráneos solemos caerles tan bien que cuando el destino les trae por aquí, ya no los podemos echar ni con aceite hirviendo. Y si no, que se lo pregunten a mi padre.

Mira que tenemos paisanos ilustres, pero resulta que han empezado a conocernos en todo el mundo por un animal con apariencia de gato y piel de tigre. Y es que somos unos ‘linces’ para todo.

Paro ya de contar peculiaridades de nuestra querida Andújar porque no tengo más espacio y para no parecer más iliturgitano, andujeño, andujareño o andujano de la cuenta, ‘güevis’.

ANTONIO CEPEDELLO Antonio Cepedello Boiso, nacido el 9 de agosto de 1964 en Andújar, en el barrio de la Plaza de Toros. Estudió en el colegio de La Salle y el Instituto 'Virgen de la Cabeza'. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en distintos medios de información como Diario Jaén, Diario 16-Málaga, Diario Málaga-Costa del Sol y Canal Sur Televisión, además de colaborar en otros muchos como Multimedia Jiennense. Desde 2002 es el responsable de prensa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Jaén.