La memoria negociable

Debo confesar que llevo muy mal que el Ayuntamiento quiera aplicar esa ley absurda de Memoria Histórica y quiera retirar todo lo que delate Movimiento (Movimiento Nacional, quiero decir). Lo llevo peor incluso que el que no me hayan propuesto para la comisión que debe condenar o salvar nuestro patrimonio, del que, caramba, algo sé. En un último y desesperado intento por evitar que vuelen algunas de las pocas antigüedades que nos quedan, propondría incluso negociar: llevar lo que no existe al plano de la existencia a cambio de preservar en él lo que ya está. Yo puedo llenar los espacios del olvido de las víctimas y verdugos de nuestra contienda civil a través de fuentes que, seamos serios, ¿quién sino yo se va a mirar? Por ejemplo, vería bien que se elevaran memoriales a personajes como el terrorista saboteador Iliá Stárinov, y a su mujer, y a todos los andujareños con nombre y apellidos cuyas palabras recogen en ruso y que se hubieran perdido de otra manera (aunque probablemente la mayor parte se la inventan), a cambio de que se dejara igual número de águilas, falanges, ruedas dentadas y demás chanfaina fascista. Porque, que me corrijan si me equivoco, pero ¿quién sino yo se ha tomado la molestia de leerse los discursillos del secretario del PCE en Andújar, Jiménez, recogidos en ruso en el capítulo “Tragedia andujareña” del libro de la mujer de Stárinov, Anna, la llamada Luisa, que reunió esas valiosas memorias entre 1963 y 1983 con el título de La noche es nuestra aliada? Propongo, pues, un intercambio de héroes: yo ofrezco unos cuantos criminales de la horda roja a cambio de que se preserven, por su valor histórico, los memoriales a los asesinos fascistas.

JOSÉ MARÍA BELLIdO José María Bellido Morillas es doctor europeo en filosofía por la Universidad de Bolonia como becario del Real Colegio de España. Es presidente de la Asociación ‘Pedro Cubero’, además de autor de numerosos artículos relacionados con asuntos locales.