"No nos comprometemos a nada que no podamos hacer"

El Plan de Modernización 2025 será visible de inmediato. Entre este año y el que viene se acometerán ocho de los proyectos incluidos en este plan, como el Centro Regional del Folklore, el nuevo Parque Sanidad, la primera fase del Pabellón Ferial o la adecuación del parking del inacabado Teatro-Auditorio.

La alcaldesa Pilar Zamora ha destacando en la SER el compromiso de las administraciones por fijar los tiempos en los que se acometerán y el presupuesto que conllevarán.

Entre las obras que se acometerán en estos dos próximos años, está también la adecuación de los entornos del arco del Torreón y Plaza de Toros y un pequeño tramo de la segunda ronda.

Antiguos hospitales

También entre este año y el próximo se comenzará con la rehabilitación del hospital del Carmen y en 2023 estará listo como sede de las delegaciones provinciales de la Junta. Se dejará entonces vacío el edificio que ocupan en la actualidad, en la calle Alarcos, para el que el gobierno regional busca ya un uso futuro.

Otros proyectos tendrán que esperar para más adelante. En 2021 se pretende acometer la demolición del edificio del antiguo hospital de Alarcos que costará 1,5 millones de euros. Se ha optado por derribarlo porque su recuperación no es posible por la aluminosis que presenta. Por eso en la zona se ha proyectado una zona verde multiusos que estará lista en 2023 y que incluirá un nuevo centro de salud.

Parque Sanidad

El Parque Sanidad será un nuevo pulmón con el que se dotará el centro de la capital. Los jardines del antiguo edificio que ocupó la delegación de Sanidad y Servicios sociales en la calle Postas se adecuarán para su disfrute como parque y la actuación incluirá también la peatonalización de la calle Alamillo. El parque se quiere que esté terminado a mediados del año que viene.

Otras obras

Los silos de la avenida de Valdepeñas se embellecerán exteriormente y tras la adquisición de la parcela que ocupan las vallas publicitarias, se adecentará como zona verde su entorno. Estará a finales de 2019.

En 2020 se actuará en el edificio de la Cruz Roja que tendrá un uso cultural y antes, en 2019 se acometerá la rehabilitación de otro inmueble histórico, el colegio ferroviario que albergará el futuro centro regional del folklore convirtiéndo a la zona en un gran área cultural. Además el Parque de Bomberos cambiará de ubicación y permitirá en su lugar crear una plaza que dará acceso al campus universitario. El parque se espera que esté en su nueva ubicación, en terrenos de la diputación en 2022.

Complicidad de la Junta y la Diputación

Precisamente la alcaldesa destacaba la apuesta que han hecho por Ciudad real tanto el presidente de Castilla-La Mancha como el presidente de la Diputación.

Contestando las críticas del grupo popular, que ha dicho no fiarse del cumplimiento del plan porque no figura en los presupuestos, la alcaldesa decía que el ayuntamiento cuenta con una economía saneada y que "no se comprometen a nada que no se pueda hacer".

Pilar Zamora destacaba el trabajo y las reuniones previas que han sido necesarias antes de la presentación de este plan y espera que el Gobierno de España se implique en la construcción de la variante y en el desarrollo del polígono SEPES para la atracción de empresas a la capital.

Aquí puede escuchar la entrevista en Cadena SER: