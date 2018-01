Dani Molina: “Tener unas buenas redes sociales es una parte muy importante de mi trabajo”

Internet y las redes sociales son cada vez más importantes en muchos ámbitos de la vida, también en el deporte. El campeón paralímpico Dani Molina ha pasado por el espacio ‘Guadalajara en un click’ de SER Guadalajara junto a Raúl Renales para explicar cómo gestiona sus perfiles y la importancia que tienen para poder realizar su trabajo.

“Son fundamentales”, asegura Molina. “Es la única forma que un deportista como yo tiene de devolverle a los patrocinadores la inversión que hacen en nosotros. Hoy en día, cuando buscan un patrocinio, lo primero que hace cualquier empresa es indagar en tus redes y ver el impacto que tienes y lo que generas”.

Molina no cuenta con una legión de seguidores, pero sí son muy fieles. “Vale más tener 3.000 seguidores fijos que 60.000 que no conozcan ni quién eres. En mi caso la respuesta y la interacción suelen ser muy constantes, y eso se valora positivamente”.

En su perfil de Instagram predominan los vídeos y fotografías entrenando y compitiendo, pero son habituales también algunos mensajes de motivación. “En mi caso, al ser un deportista paralímpico, subo muchos vídeos y fotos en las que se ven las prótesis. Es un tipo de contenido que suele tener muchos ‘likes’ y además hay mucha gente que me pregunta qué tipo de material, qué aporta, cómo se usa. En ese aspecto sirve de ejemplo para algunas personas”.

Reconoce que cuida mucho la calidad de las imágenes y de una forma frecuente publica imágenes familiares. “Yo respeto a la gente que prefiere no hacerlo, pero a mí me gusta. Alguna vez he puesto imágenes corriendo con mi hijo y han tenido una respuesta muy positiva por parte de la gente. Tiene dos años, pero es un instagramer total”.

Su deseo para 2018 sería repetir la fotografía del año pasado sujetando las medallas de oro en los campeonatos de España, de Europa y del Mundo.