La explotación laboral voluntaria según Marichal

"Aquí el que se deja explotar es porque quiere" una frase que dice que no quería decir pero que dijo, Jorge Marichal, pte de Ashotel, en definitiva de los empresarios del sector turístico de Tenerife.

Estamos hablando de una entrevista en el periódico "El Día" en donde señala algunas cosas más o menos acertadas, salvo muchas otras, absolutamente desenfocadas, que no tienen un pase porque representa a los empresarios del sector.

Hasta el punto de apuntar de forma tan brutal que los trabajadores de este país que son explotados es porque lo permiten ellos de forma voluntaria, porque quieren, eso es pasarse tres pueblos. Sabe Marichal y sino se lo decimos nosotros que la explotación no es voluntaria, que también se produce en su sector turístico y también en Tenerife, sino que mire la cifras de los inspectores laborales y los datos de fraude laboral. Se sabe que se tiene a gente machacada que limpia decenas de habitaciones en algunos casos sin contrato, en otros sin que se les pague todas las horas que realizan, a otros que no se les abona lo que define el convenio colectivo, son casos que aunque no sean la mayoría ocurren día sí y el otro también en el destino Islas Canarias, que es campeón de Europa.

Y la gente señor Marichal no se deja maltratar porque quiere, simplemente aguanta y no denuncia porque no tiene otra cosa. Son débiles ante las empresas y ante la administración. Tienen miedo y no por ellos, por sus hijos, por sus familias y porque se les dice que tienen una lista de gente esperando, que o cogen unas malas condiciones laborales o vienen otros.

Pero así no queda la cosa, los empresarios saben que la reforma laboral del pp dejó a los sindicatos, que son la representación de los trabajadores, sin fuerza ante la negociación colectiva que tiene que ser recuperada.

Algunos empresarios debieran bajar el tono arrogante cuando se habla de estos temas, no es sano para las relaciones laborales. Tienen que evitar comparaciones sobre nuestro mercado laboral, y el de países extracomunitarios, que no están en la Unión Europea, como Túnez, Egipto o Turquía. Ya lo que faltaba es que nos compararan con la India o China. Y si así fuera nunca podrían pedir por la cama lo que piden allí. Unos países donde no se garantiza tristemente la seguridad, países con otra cultura donde el europeo no consigue estar igual que en el archipiélago.

No se puede seguir insistiendo en que el gobierno solo invierte directamente 80 millones al año en turismo, sobre todo cuando es evidente, que para el turismo es mucho más, todas las administraciones aportan al turismo. Invertir en seguridad, en carreteras, en sanidad, en controles higiénicos-sanitarios, en agricultura y en general en todo, es también invertir en turismo, que se beneficia de todo ese presupuesto.

El presidente de los empresarios turísticos de Tenerife sabe que las camareras de piso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife cobran casi un 20% menos que las de Las Palmas y ya ni les cuento si las comparamos con las de Baleares. Una camarera de piso de hotel de 4 estrellas de Tenerife se lleva neto a casa, 1067,28 a Diciembre de año 17, en la misma fecha en Las Palmas se llevan 1303,63 y en Baleares se llevaron 1324,22. Las diferencias seguirán aumentando este año 18 y revelan que en Tenerife se paga bastante peor.

Y ya lo que faltaba es que tuviéramos que agradecer que pagaran impuestos, cuando lo hacen y no se acogen a la reserva de inversiones. Y se apunten el impuestos general indirecto canario (igic) que pagan los turistas.

No entiendo porque alguien tan cercana, por razones familiares, a gente del psoe, ha podido meter la pata tan al fondo en un asunto tan delicado. En mí opinión está tardando en rectificar y pedir disculpas a tantas personas maltratadas en el trabajo, que no encuentran otro camino para llevar la comida a casa.