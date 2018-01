Hay que ser ingenuo, muy ingénuo, para creer que el culebrón de la alcaldía de Málaga acaba aquí, una vez que el PP le ha pedido a De la Torre que repita. Más vale que compren palomitas y se sienten en buena posición. Aún nos esperan grandes emociones.

Sospecho que Bendodo ha hecho un órdago no sé si decir inteligente, pero completamente lógico, o al menos desesperadamente lógico: proponer a De la Torre oficialmente, y que éste se manifieste ya.

Había que cortar la inercia del alcalde mareando la perdiz, diciendo que no pero que sí, que ya no toca pero que siempre está dispuesto por su partido, que si su familia no lo ve pero que él está fenómeno. Hartos ya de eso, los suyos le piden un sí o no.

Una vez asumido por parte del partido que De la Torre no se iba a apartar para facilitar el relevo de Bendodo, al menos se trata de que no les arrastre a meses de margariteo: sí, no, sí, no, sí, no, sí, no…. Oiga, sí o no.

Si acepta, todo suyo, arriesgándose por supuesto al fracaso. Si no, que se sepa, y a ver si al menos no entorpece el relevo.

Todo esto tiene sentido. Por supuesto es ingenuo creer que DLT vaya a cumplir lo que ahora diga. Al menos yo doy por seguro que si el alcalde acepta, pero en víspera de las elecciones ve encuestas adversas, pondrá cualquier excusa para irse y dejará el marrón al partido.

En fin, de momento DLT se ha tomado febrero para dar la respuesta. Yo sigo creyendo que el mejor modo de honrar su trayectoria es apartarse. Va a cumplir veinte años en el cargo, una cifra que su propio partido ha considerado siempre un escándalo… cuando se refería a Chaves en la Junta, claro. Deja un legado honorable, pero eso no es un salvoconducto para patrimonializar el cargo.

Algunos en el PP ven a De la Torre como Ronaldelatorre, comparándolo con el gran jugador del Real Madrid que sin duda es grande, pero que sólo piensa en él mismo, y quiere que todo el equipo juegue para él. Aquí, es momento de decirlo, no se dirimen intereses personales sino el interés de la ciudad. Se trata de Málaga, oiga.