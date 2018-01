Samuel: "Ojalá podamos salvar al equipo, esa es mi prioridad"

Samuel García ya jugó con el Málaga el pasado sábado en el empate a cero contra el Girona. El centrocampista lució el dorsal número 21 y recibió una fuerte ovación cuando sustituyó a Keko en la segunda parte. Por tiempo no pudo ser presentado hasta la mañana del lunes, cuando tres temporadas después se sentó en la sala de prensa de La Rosaleda. El jugador quiere volver a ser el que fue, y dejar al Málaga en primera división. "La mejor temporada que he hecho en Primera ha sido aquí en Málaga. No sé si después he echado en falta la presencia de la familia o los amigos, pero no he estado a ese nivel y vuelvo aquí para intentar recuperar sensaciones y ojalá que podamos para salvar al equipo, que es mi prioridad".

El futbolista fue traspasado al Villarreal en la temporada 2014/2015, posteriormente jugó en el Rubin Kazan, Leganés y Levante, pero no llegó a cuajar como lo hizo en Málaga. "Aquí tenía una confianza tremenda, conforme pasaron los años, igual por no sentirme importante en los equipos, pero no disfrutaba jugando. Ahora vengo con muchas ganas, me hace recordar mis primeros pasos con el Málaga y eso es lo que más me motiva".

El director deportivo del Club, Mario Husillos, quiso agradecer la disponibilidad del jugador para volver a vestir de blanquiazul, y reconoció que el jugador puso mucho de su parte. Husillos también manifestó que el acuerdo es hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria en caso de permanencia, y que existe la cláusula del "miedo", por la cual el jugador no se podrá enfrentar al Levante.

Samuel firmará autógrafos, a todos los aficionados que lo deseen, el miércoles a las 18:30h en la tienda oficial del Málaga en el centro comercial Vialia