Una familia denuncia que EMASA le ha facturado el doble del consumo real

Una familia de Málaga reclama a EMASA ( Empresa Municipal de Aguas, S.A.) que le devuelva el dinero cobrado de más durante 6 años en los que han estado pagando una media de 125 euros mensuales de agua.

Una familia de cuatro miembros que, desde 2009 hasta 2015 ha pagado casi 8.900 euros de agua por su vivienda en la zona de Fuente Olletas en la capital malagueña.

Recibos de agua disparados, a juicio de los residentes que, durante esos años, reclamaron repetidamente a EMASA que revisara el contador, lo hicieron y estaba defectuoso pero no le devolvieron dinero alguno, inspeccionaron la vivienda en busca de fugas sin que se detectaran pero, pese a ello, las facturas seguían infladas, no había derroche en el consumo, dicen los reclamantes, pero EMASA no solucionaba su problema, Gloria es la afectada: "Ya en 2013 eso era una desesperación, 600 euros de agua, me tuve que ir a pedir aplazamiento, armé la de Troya, vinieron, cambiaron el contador, estaba mal, yo creo que han cambiado el contador, al menos en dos o tres ocasiones".

Finalmente, ante las repetidas quejas, desde la empresa de aguas de Málaga le aconsejan que, previo pago, pongan un contador en el interior de su vivienda, es septiembre de 2016, a partir de ese momento los recibos bajaron a la mitad con una media de 76 euros de consumo real, Gloria asegura que, aún a día de hoy no se ha podido descubrir a que se debió ese exceso de facturación o consumo, según la afectada: "Aún no se ha podido aclarar nada, aquí lo que se sabe es que los contadores estaban mal, esta casa ha sido inspeccionada por EMASA en dos ocasiones".

Ahora, en dos escritos fechados en junio y diciembre del pasado año, los afectados consideran que esta prueba demuestra que EMASA estuvo durante años cobrándoles de más y piden que les devuelvan ese dinero, de momento su reclamación no ha tenido respuesta, aseguran que la respuesta que se les ha dado ha sido evasiva: "Somos un cliente, ellos venden agua y nosotros compramos y tenemos que pagar lo que gastemos no lo que a ellos le venga por apretar un botón".

Los afectados no descartan ir a los tribunales ante las respuestas negativas de EMASA. Esta emisora ha pedido a la Empresa Municipal de Aguas su versión de los hechos aunque aún no ha obtenido respuesta.