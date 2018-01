Julián Muñoz regresa a prisión tras unas imágenes suyas de fiesta en Mijas

Menos de un año le ha durado al ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz el régimen de semilibertad que le concediera, en febrero de 2017, el juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional que daba permiso para que Muñoz cumpliera en su domicilio el resto de la condena que le quedaba debido a su delicado estado de salud ya que padece una enfermedad "crónica, irreversible e incurable" con un pronóstico "desfavorable" y una supervivencia estimada de entre "uno y cinco años".

Poco después y con un sistema de seguimiento telemático, Julián Muñoz salía del Centro de Inserción Social de Algeciras al que el ex alcalde de Marbella ha regresado este mismo lunes al tras filtrarse unas imágenes del exalcalde en una fiesta en la Mijas donde aparece bailando.

Según Antonio José García Cabrera, abogado de Julián Muñoz, la decisión de que el exalcalde regrese a prisión ha sido adoptada por Instituciones Penitenciarias: "Esta medida es un atropello jurídico ya que, oficialmente, no se me ha comunicado esta decisión en ningún momento. Muñoz no ha incumplido ninguna de las medidas cautelares que tenía en vigor y si se trata de una represalia por algo no está ajustada a derecho".

Según García Cabrera:" Muñoz estaba obligado a permanecer en casa desde las once de la noche a las seis y media de la mañana de lunes a jueves por lo que descarto que el exalcalde incumpliera esta medida".

En marzo de 2016 la sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga concedía a Muñoz el tercer grado penitenciario atendiendo a su delicado estado de salud, trufado con las apariciones del exalcalde en las salas de vista para atender alguna de las decenas de causas que tiene pendientes y donde se le veía demacrado e, incluso, sufriendo un desmayo en pleno juicio.

En mayo de 2016 Julián Muñoz ingresa en el Centro de Inserción Social de Algeciras donde sólo acude a dormir ya que puede disfrutar de un régimen de semilibertad durante el día y ello justificado en su estado de salud y pese a que tenía a sus espaldas más de 20 años de prisión en condenas firmes. Precisamente es el estado de salud es que justifica que el juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional le conceda permiso, en febrero de 2017, para que el resto de la condena la pase en casa. Desde entonces Muñoz ha ido recuperando, al menos, un aspecto más saludable.