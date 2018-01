Puigdemont demana empara a Torrent

El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a ser investit president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat avui empara al president del Parlament, Roger Torrent, per poder sotmetre's al ple d'investidura convocat per demà.

En un escrit dirigit a Torrent, Puigdemont diu que donades les "actuacions judicials i governamentals de l'Estat encaminades a obstaculitzar l'exercici" del seu "mandat com a diputat i com a candidat a la presidència de la Generalitat, i particularment a impedir que pugui assistir al ple d'investidura" de demà, ha decidit demanar-li "empara" i que "adopti les mesures necessàries per salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament".