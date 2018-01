Dicen que una imagen vale más que mil palabras y estoy de acuerdo con ello. Si importante es la letra impresa para dar forma a unos hechos mucho más eficaz en el ámbito de la comunicación ha sido siempre que junto al texto hubiera una imagen que resumiera una historia. Por ello, yo siempre he defendido y defenderé la importancia de una buena fotografía acompañando o acompañada de una buena historia escrita.

Ahora la escritura digital, que sin duda está ganando la batalla al texto impreso, ofrece multitud de oportunidades y medios multimodales para dar a conocer un mensaje. Imágenes, vídeos, audios y textos se complementan perfectamente y se interrelacionan a través del medio digital, mucho más rápido y eficaz, donde el diseño, sin duda, es fundamental como carta de visita que atraiga a un potencial usuario.

Sin entrar en el fondo de los graves problemas que las nuevas tecnologías han suscitado en las redacciones de los periódicos (también han ayudado), sí diré que muchos medios se han aprovechado de la crisis y de las subvenciones para quitarse “lastre” de encima: o sea trabajadores.

Ahora, es mucho más sencillo estar informado a través de internet, pero también es verdad que habrá que acostumbrar al lector o lectora a que para acceder a unos contenidos concretos deberá pagar por ello. Estamos muy mal acostumbrados al “todo gratis”. Los tiempos han cambiado y hay que renovarse pero, en cualquier caso, la diferencia está entre acceder o no a contenidos de calidad. La información de calidad cuesta. Requiere tiempo y dinero y eso no se puede ofrecer, ya sea en papel o digital, sin el coste necesario y para ello los periodistas deben tener nóminas decentes.

Hoy hay mucha información en las redes sociales. El aluvión de datos que nos llega a nuestro movil u ordenador es imparable y ahí podemos sacar a colación la palabra 'posverdad' (mentira emotiva). No todo lo que nos llega es verdad y mucho está manipulado. Los medios de comunicación tienen un gran reto frente a esto: “poner en contexto, verificar las noticias y conocer la historia”.

Para ello son fundamentales los profesionales. Es muy importante la colaboración ciudadana a la hora de dar a conocer un hecho que puede llegar a ser noticiable, incluso una imagen de interés, pero no todo lo que llega a las redacciones es publicable, tampoco las fotografías. Para eso están los fotógrafos de prensa y por ello deben estar convenientemente pagados a cambio de un hecho noticiable, pero de calidad.

Hace unos meses leí un reportaje del fotoperiodista Gervasio Sánchez sobre el dinero que reciben periodistas/fotógrafos por sus colaboraciones escritas o fotográficas, radiofónicas o televisivas: auténticas miserias. Y eso a costa de haber arriesgado la vida en alguna de las muchas contiendas bélicas de las que tendríamos una imagen mucho más distorsionada si no hubiera un testigo que plasmara lo que allí pasa. Periodistas/fotógrafos que deben costear allí su estancia y un seguro porque no tienen un medio que les cubra las espaldas. A veces, incluso, ni te pagan o te dicen que esa fotografía no les interesa. Cada vez son más los medios que se surten de agencias, ya sea texto o fotos con lo cual la originalidad brilla por su ausencia.

Magníficos fotóperiodistas ha dado esta comarca. En mis largos años de profesión en el Campo de Gibraltar he tenido el placer de trabajar con ellos: José Luis Roca o Andrés Carrasco, ambos premios Ortega y Gasset de periodismo, Tony Mejías o Fernando García Arévalo. Todos dominan el arte de saber contar una historia con la imagen, todos saben que para plasmar esa historia tienen que acercarse al foco de la noticia, estar ahí en el momento preciso, y darle su toque personal. Por desgracia, las empresas periodísticas, en alguno de estos casos, no han sabido apreciar su valía.