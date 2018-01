David Torres llega para ayudar al equipo y conseguir la clasificación para el playoff

El Hércules ha presentado de forma oficial a David Torres. El jugador llega procedente del Alcoyano y se ha comprometido con la entidad que preside Juan Carlos Ramírez hasta junio del 2019.

El ariete afirmó, en su presentación, que sabe "a qué club llega" y la exigencia máxima de su nuevo equipo.



David Torres admitió que el equipo alicantino, a cinco puntos de la zona de promoción, tiene escaso margen de error en la competición, aunque señaló que a excepción de Mallorca y Villarreal B "nadie encadena dos triunfos seguidos".

"Tenemos que ser conscientes de que si queremos estar arriba debemos ganar varios partidos seguidos y trabajar duro. El equipo que hay es muy bueno y si se hacen las cosas bien vamos a estar entre los cuatro primeros", aseguró el ariete.

El atacante no quiso marcarse una cifra de goles, aunque recordó que sus números han estado entre siete y ocho tantos, pero garantizó "trabajo y humildad" en esta nueva etapa.

El ariete debutó en Segunda B con el desaparecido Alicante CF y de la mano de José Bordalás, actual técnico del Getafe

Por último, el delantero aclaró que su salida del Alcoyano en el mercado de invierno viene motivada por su "pérdida de ilusión" con el proyecto.

"No se hicieron las cosas bien. Se me metió caña en ciertos aspectos y yo no era el único responsable de lo que estaba pasando", señaló.