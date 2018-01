El Rey prepara el camino para la Princesa de Asturias

Leonor de Borbón ha protagonizado este martes su primer acto institucional como Princesa de Asturias y heredera al trono de España, condición que asumió formalmente en junio de 2014, poco antes de cumplir diez años. Ahora, con doce años cumplidos en el mes de octubre, y en un acto solemne celebrado en la Sala de Columnas del Palacio Real, doña Leonor ha recibido de manos de su padre un lazo en miniatura que simboliza el Toisón de Oro, la máxima condecoración de la corona española, que el rey Felipe VI ha querido que su hija ostente como heredera al trono, desde el mismo día que él cumplía cincuenta años.

Doña Leonor es, además de la más joven distinguida con el Toisón, la primer mujer en recibir el simbólico y pesado collar que ya poseen el ex ministro y ex secretario general de la OTAN, Javier Solana; el que fuera presidente de la Real Academia de la Lengua, Víctor García de la Concha o el que ex secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias.

La Princesa no ha tomado la palabra en el acto pero sí ha tenido palabras para ella su padre el Rey Felipe, recordándole las "especiales responsabilidades" que conlleva su actual condición. Ha enumerado los principios a los que deberá sujetarse la Princesa en su papel institucional y ha mencionado el sentido de la dignidad, la ejemplaridad o el espíritu de la superación. También ha hablado del respeto a los demás, el espíritu de consenso y de adoptar la Constitución como guía.

A la ceremonia han asistido las máximas autoridades del Estado y la Familia Real encabezada por los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. La reina Letizia y la infanta Sofía, además de los abuelos y la bisabuela de doña Leonor por la rama materna.