Los empresarios vizcaínos quieren aumentar sus márgenes

Bizkaia creció un 3 % en 2017, una décima por encima de la media vasca y creo 8500 empleos. La industria y los servicios fueron los sectores que empujaron el crecimiento aunque también lo hizo en menor medida la construcción que sigue recuperandose. Crecen la inversión y el consumo y se recupera la confianza por lo que el presidente de Cebek Iñaki Garcinuño califica 2017 como un buen año y recuerda que ha sido el cuarto año de crecimiento sostenido tras 6 años de crisis. Para este año se muestra por tanto optimista. La previsión de la patronal vizcaína es que la economía del territorio siga creciendo, aunque algo menos, un 2'8 % en 2018 y espera la creación de otros 8000 empleos netos.

Según la encuesta anual que realiza a las empesas bizkainas, el 93 % esperan mantener o aumentar sus ventas y el 45 % contratarán personal, aunque se quejan de que los margenes comerciales son pequeños. El 52 % de las empresas aseguran que han subido los salarios. El CEBEK recomienda que se vinculen al aumento de la productividad y prevee que seguirá el bloqueo de la negociación colectiva y la estatalización de los convenios.

Entre los motivos para el optimismo están la alta confianza empresarial y de las familias, lo que se traducirá en más inversión y consumo, los niveles récord de exportaciones y también la subida de la recaudación fiscal, la estabilidad política o la ausencia de conflictividad laboral en las empresas, ya que las huelgas afectan casi únicamente al sector público.

Por contra, Garcinuño ha citado cuatro factores de preocupación: los reducidos márgenes empresariales -ya que aumentan las ventas pero no tanto los beneficios de cada operación-, la desigualdad territorial en Bizkaia con zonas como Enkarterri y la margen izquierda con altos niveles de paro, la nula creación de empresas, y la evolución demográfica, un asunto "en el que las empresas tenemos que hacer más para favorecer la conciliación", ha reconocido.

El optimismo se refleja en la habitual encuesta a las empresas asociadas a Cebek: el 46 por ciento cree que este año aumentarán sus ventas, y el 48 por ciento que se mantendrán. Así, el 26 por ciento incrementará sus plantillas. La patronal ha asegurado hoy que los salarios están subiendo, aunque no se firmen convenios porque la negociación colectiva está parada. El año pasado, 2017, la subida salarial media de los convenios registrados en Bizkaia fue del 1,54 por ciento, una contención salarial que ha ayudado a recuperar la competitividad de las empresas, ha admitido la patronal. Este año Cebek no ha efectuado una recomendación general a las empresas sobre el incremento salarial, ya que considera que cada empresa deberá aplicar la subida acorde a su situación y a la ganancia de competitividad, ya que, ha recordado, para las empresas "la salida de la crisis ha sido desigual. Con el tiempo las subidas se irán generalizando". Unas subidas que no vendrá de la negociación con los sindicatos: para Cebek, "mientras el planteamiento sindical sea renunciar a la legislación vigente -la reforma laboral- va a ser enormemente difícil" la negociación colectiva.

Cebek, ha pedido además a la Administración vasca que dedique los "excedentes" de la buena recaudación fiscal a amortizar la deuda pero, sobre todo, a "dinamizar la economía, con más inversiones y compras a empresas locales".