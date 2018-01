Barakaldo C.F. y Arenas, protagonistas

José Picón, experimentado central del Barakaldo y el extremo argentino Damián Zamorano, recién fichado por el Arenas desde la Balona, se pasaron pasaron por Radio Bilbao. En dos semanas se cruzan en la Liga de Segunda B.

Picón cuenta en su hoja de ruta con una dilatada experiencia desde que brotara de la cantera del Racing. Casi debutaba en Primera con Miguel Ángel Portugal en el banquillo del viejo de San Mamés - “y ganamos además”-, recuerda. Después desfiló por Pontevedra, Atlético Baleares, Salamanca, Ao Glyfada de Grecia, Cartagena, Conquense y Leioa. “La mayoría queremos salir fuera a jugar, vivir en Atenas fue una experiencia increíble, aunque pasas la otra cara del fútbol sin cobrar”, apostilla Picón, que llevará una máscara tras romperse la nariz en Las Gaunas. “Ya está mejor, está soldando el tabique”, explica con naturalidad. Un Barakaldo al que le resta un partido aplazado por la nieve ante Osasuna B. “Estamos a cinco puntos nada más, son dos partidos y esperemos ganar en Irún”, apunta.

Por su parte Zamorano, de 25 años, natural de Mar de Plata, jugó ante el Athletic con la Balona en Copa el curso pasado, convirtiéndose de momento en su “mejor experiencia en el fútbol, inolvidable”, pese al 6-0 en San Mamés: “me surgió esta oportunidad para salir, la Balona no me ponía trabas y me convenció el proyecto y venirme para aquí”. Antes estuvo en El Palo de Málaga. “No tenemos mucho margen de error, perdimos en Lezama (ante el Bilbao Athletic donde debutaba este sábado) y creo que merecimos mejor suerte, a ver si podemos reengancharnos en la dinámica de victorias”, desliza este extremo izquierdo, aunque diestro, sobre el Arenas de Bolo. Ya ha encontrado casa en Castro mientras va conociendo a los que serán sus nuevos compañeros hasta al menos el mes de junio.