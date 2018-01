Iñigo Martínez: "Es un orgullo que apuesten tan fuerte por mí"

Iñigo Martínez ha destacado la "apuesta fuerte" que ha hecho por él el club bilbaíno y que le ha "transmitido" en los últimos días.

En una comparecencia en la sala de prensa José Iragorri, en la que ha estado acompañado por el presidente Josu Urrutia, el central internacional vizcaíno ha querido "dar las gracias" al Athletic por el interés mostrado.

"Por supuesto dar las gracias al Athletic por todo lo que ha hecho estos días. Me han transmitido que apostaban fuerte por mí y eso me ha hecho dar el paso. No ha sido fácil cambiar de aires pero creo que era lo que había que hacer", ha dicho, y ha calificado como "un proyecto importante" el del Athletic Club.

"Estoy muy contento, estoy agradecido y ahora dar todo lo mejor de mí para seguir sumando siempre en interés del club", ha añadido Iñigo en su presentación, antes de atender a las preguntas de los periodistas.

Urrutia también se ha mostrado agradecido al de Ondarroa por el paso que ha dado. "Agradecemos mucho la gente que da pasos por nosotros e Iñigo lo ha dado", ha valorado.

En ese sentido, cree que el central vizcaíno ha respondido a la oferta del Athletic entendiendo que las cosas cada vez se le ponen más complicadas en el mundo actual del fútbol. "El fútbol no da una vuelta de tuerca más, cada vez nos lo pone más difícil", ha manifestado el presidente del club bilbaíno, reafirmándose en la filosofía de la entidad de jugar con futbolistas de la tierra.

Iñigo Martínez ha firmado con el club rojiblanco un contrato hasta el 30 de junio de 2023 que contempla una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.