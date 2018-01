Craninx ya entrena con el FC Cartagena

El Efesé ha anunciado un principio de acuerdo con Álex Craninx, portero hispano-belga de casi dos metros de alto, formado en las canteras del Marbella y del Real Madrid y que proviene del Sparta de Rotterdam de la Eredivise, la primera división de Holanda. Además, fue sub19 con la Selección de Bélgica.

El principio de acuerdo que ha anunciado el club, a falta de la firma y de un papel que tiene que llegar del Sparta, tiene el beneplácito también del Real Madrid, cub que se guardó derechos sobre Craninx con su salida de Valdebebas. Pese a ello, el jugador ya entrena con el equipo desde este lunes, como uno más a las órdenes de un Monteagudo que ya hablaba de él el domingo tras el partido ante el UCAM CF, en el que Craninx estuvo en el palco, dando por hecho su fichaje.

En el filial merengue estuvo dos temporadas y llegó a estar a las órdenes del ahora míster del primer equipo, Zinedine Zidane, aunque su paso por el conjunto madrileño fue de seis años. Con el filial apenas jugó 4 partidos, en las dos últimas temporadas, ya que estuvo a la sombra de Carlos Abad, hoy suplente en el Tenerife. Este verano puso rumbo a Rotterdam en busca de minutos, pero no los ha conseguido. Firmó por tres temporadas pero ha avabado siendo suplente en el colista de la Eredivise.

En el Efesé se dispurtará la titularidad con Marcos Morales, suplente que ha venido siendo titular por la lesión de Pau Torres, y llegar de la mejor forma posible al tramo final, cuando el catalán vuelva a los terrenos de juego, como teórico titular.