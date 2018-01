Esta ha sido una semana para olvidar. Hemos tenido un apuñalamiento en Lanzarote y otro en Fuerteventura; ha muerto un niño de cuatro años que llevaba meses luchando por su vida tras ser atropellado; la Guardia Civil ha visto cómo los devolvían a tiempos de la Dictadura rociándoles las motos con agua benditas; el presidente Rajoy nos ha informado a todos de que se la bufa la igualdad entre hombres y mujeres; unos ancianos se han visto expulsados de su propia casa merced a una estafa... Y Bambones se quedó fuera de la final de murgas de Tenerife.

Pero lo cierto es que no ha cundido la alarma social. No ha habido insultos a los presuntos asesinos; no nos hemos echado a la calle pidiendo un cambio de leyes para que paguen quienes quiten una vida yendo drogados al volante; ni para reivindicar el Estado aconfesional o un presidente que haga cumplir la Constitución en todo y no solo en lo que le interesa. No ha habido cordones humanos para impedir el desahucio del matrimonio de Tacoronte...

Ahora, con lo de Bambones ya fue otra cosa. ¡Sólo faltaba! No nos valió que el propio director de la murga, con toda la clase del mundo, dejase claro que las reglas son las reglas...

Ahi sí hubo insultos y temor al linchamiento del jurado. No entro en la polémica de la decisión en sí... Solo pienso que desde que en la antigua Roma se estableció la base de la estrategia política, parece que no hemos evolucionado un ápice. Pan y circo. Y el resto da igual. Lo malo es que en los últimos años también ha estado fallando el pan.