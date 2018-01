Reyes desata la locura

Jose Antonio Reyes se ha convertido en el fichaje estrella del Córdoba en este mercado invernal. El delantero sevillano ha firmado hasta el final de la temporada con el club blanquiverde para ayudar al equipo en su pelea por la salvación de la categoría. A sus 34 años, el jugador criado en la cantera del Sevilla, será la punta de lanza de un nuevo Córdoba que contará con bastantes caras nuevas. "Me llamaron, me insistieron y es todo un orgullo estar en el Córdoba. En la vida lo más importante no siempre es el dinero. Para mí lo importante era seguir jugando, seguir compitiendo y salvar a un equipo histórico como es el Córdoba. Eso me ha hecho dar el paso de venir al Córdoba y ojalá podamos empezar este domingo ganando", afirmó Reyes, quien dejó claro que no viene mal de forma a pesar de llevar tiempo sin jugar. "He seguido entrenándome y no estoy mal. No sé si estaré para jugar un partido entero, pero para ayudar una buena cantidad de minutos si el entrenador lo estima oportuno, seguro que sí", comentó el jugador utrerano.

Las gestiones del director deportivo, Luis Oliver, junto al presidente del club Jesús León fructificaron tras convencer al jugador con el pryecto de salvación del Córdoba. "Presentar a Reyes es un honor. Es un jugador que tiene más títulos que años. Ha sido todo en el mundo del fútbol y está catalogado como leyenda por el Sevilla. Tenía una oferta de China pero ha preferido quedarse en Andalucía. Ha venido como un valiente a tratar de salvar al Córdoba. Su llegada nos da moral y muestra las credenciales de que el Córdoba va en serio y va a pelear por no bajar. Con ayuda de la afición, lo vamos a conseguir", concluyó Luis Oliver.

Junto a Reyes, el equipo blanquiverde cerró la cesión del delantero Eneko Jáuregui, procedente del Cádiz, a donde llegó a su vez cedido por la Real Sociedad. Jáuregui ha marcado seis goles esta temporada con el filial de la Real y llega con ilusión por hacerse con minutos en la categoría de plata.