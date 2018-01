La universidad, la igualdad de oportunidades y Silicon Valley

La ingeniera informática Miriam Pena, elegida como una de las ingenieras con mayor proyección en Silicon Valley, galega de Bueu, estudió en la Universidade da Coruña. La recordaba ayer el Rector Julio Abalde en la conmemoración del Día de Santo Tomás de Aquino, en un discurso en que puso en valor de forma expresa y continua el nivel de la enseñanza universitaria pública. "moita xente coa que traballo non ten a formación que temos nós", aseguraba Miriam en una entrevista. Y, a la vista de los informes y experiencias personales es así por lo general. Con muy pocos medios en relación con los presupuestos para educación superior de otros países de nuestro entorno, a la cola de la inversión pública y privada en I+D+I seguimos ahí. Y nuestros titulados encuentran fuera el destino que el país no les ofrece dentro. La enseñanza pública universitaria permite un milagro tan impresionante como que la sociedad no desperdicie talento permitiendo el ejercicio de un derecho, igualdad de oportunidades. Otra gesta cívica cotidiana que enriquece a todos. Por eso hay que pensar cómo serían las cosas si se invirtiera en enseñanza superior e investigación en la media de los países de nuestro entorno y reivindicar que sea así. A lo mejor nos encontrábamos, por ejemplo, con que nuestros titulados no tendrían que salir para ganarse la vida como ocurre ahora en demasiadas ocasiones y podrían quedarse para tirar de un país que necesita todo el talento y toda la fuerza para salir adelante. A lo mejor. Daríamos para Silicon Valley y todo lo demás.

