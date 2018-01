¡Buenos días!

Os saludo como si fuera por la mañana porque sería el mejor momento para leer este post. Se trata de una recopilación de esas que os gustan, de restaurantes y bares en la ciudad. Pero no os emocionéis, que hoy no saldremos de noche, sino de día. ¡Nos vamos a desayunar por la ciudad!

Llevo tiempo dándole vueltas a este post, pero no tenía claro cómo organizarlo. Está tan de moda eso de tomar el brunch y desayunar fuera de casa que cada vez hay más oferta en A Coruña y no sabía cómo hacer la selección. Existen locales clásicos del postureo, los de barrio, los nuevos... Así que me he rendido y he decido traéroslos todos juntos. Aquí están: 7 cafeterías para desayunar en A Coruña.

Pandelino (Rosalía de Castro, 7)

Empiezo por Pandelino porque creo que fue uno de los primeros de este tipo en abrir en la ciudad y se merece estar en esta lista. No es barato, suele estar lleno y tengo que admitir que no suelo ir mucho porque no me cuadra a mano, pero es cierto, que es un clásico que no decepciona. Tiene dulce, salado y por destacar algo de este local respecto a otros, ofrecen una selección de zumos naturales y smoothies o batidos (como prefiráis llamarlos) a cualquier hora del día.

La Granera (Plaza Fábrica de Tabacos, 1)

Otro que se ha convertido en un imprescindible del postureo en muy poco tiempo y creo que es por lo bien que lo están haciendo en cuanto a márketing y redes sociales es La Granera. Es un local que aunque tiene mucha fama y voy de cuando en cuando porque me queda cerca, no me acaba de encantar. Creo que depende demasiado del camarero que te toque. Los tiene encantadores y otros que son un auténtico desastre. Pero si tiene un punto fuerte son sus desayunos. Exquisitos y no los considero caros para la cantidad de comida que te ofrecen. Puedes pedir por separado la tostada y bebida que prefieras o recurrir a los "desayunos completos" que ofrecen.

Si sois más de salado o es un día especial quizá os interese su brunch, que ya se ha hecho famoso en A Coruña. El menú es fijo a 15 euros por persona y tenéis que reservar con un día de antelación. En este sentido mi mejor experiencia fue la primera vez que lo probé, luego fue reduciendo cantidades, pero sigue siendo muy recomendable.

La Taperia A Gaiteira (Gaiteira, 31)

Y vámonos al lado opuesto. Si hasta ahora os hablaba de los locales más típicos del moderneo y lo cool, cambiamos de estilo y visitamos un bar de barrio. Se trata de La Tapería A Gaiteira, al inicio de la calle peatonal. No esperéis nada del otro mundo, pero si lo que queréis es un desayuno simple y barato, es una buena alternativa ya que el café con una pequeña tostada y un chupito de zumo no llegaba a los 2 euros. Ya hace tiempo que lo visité así que no sé si mantiene la oferta, pero en cualquier caso es una cafetería barata.

Caffeto (Calle Posse, 45)

Seguimos por el barrio y vamos mejorando un poquito el nivel para desayunar en Caffeto. Si sois de Os Castros o de la zona de Cuatro Caminos igual ya lo conocéis porque lo cierto es que siempre tiene mucha gente. Abre de siete de la mañana a once de la noche, por lo que se adapta a la hora de café, de las cañas y tapas y, claro está, también ofrece desayunos. He de decir que muy ricos. De hecho, calidad-precio, para mí es uno de los ganadores de esta selección. Solo tenéis que mirar el tamaño de la tostada que me pusieron por solo 3,70 euros, con café grande y zumo incluido. Según lo que queráis, hay desayunos completos desde los 2,10 euros.

El único fallo es que, dado que vive por y para el centro comercial Cuatro Caminos, cierra los domingos, así que para disfrutar tendréis que pasaros entre semana o un sábado.

Panneluss (Avenida de Finisterre, 265)

Y hacemos una parada para los más golosos. Si os dejáis de tostas y zumos y lo que de verdad os apetece en días especiales es bollería o tartas os descubriré el Panneluss, os gustará. Hace un par de años que abrió en el número 265 de la avenida de Finisterre (cerca de su cruce con la ronda de Outeiro) aunque si no vivís o visitáis la zona del Ventorrillo es probable que no lo conozcáis.

Panneluss es una franquicia al estilo de las panaderías San Brandán con más oferta de dulces. Tiene tartas y sobre todo muffins de todos los sabores muy baratos, desde 1,40 euros. Entre sus productos hay cruasanes desde 0,75, dos tortitas por dos euros o tartas desde 2,50. También ofrece zumos y batidos al estilo smoothie.

Mamá Chicó (El Corte Inglés de Ramón y Cajal)

Sé que este restaurante es de los más famosos en A Coruña y no vengo a descubriros la pólvora. Lo que igual todavía no sabéis es que ha abierto un Mamá Chicó bakery en el sótano de El Corte Inglés de Ramón y Cajal. Ahí es donde yo probé sus desayunos y me alegró ver que tenían bastante oferta salada, que es lo que yo suelo echar en falta en muchas cafeterías. Mi selección era una especie de triángulo de hojaldre relleno muy rico. Fallo mío no haber apuntado el nombre para poder recomendároslo.

Habaziro (Luis Quintas Goyanes, 2)

Y para terminar, otra novedad, que creo que se empieza a mover muy bien entre los foodies. El Habaziro concept de Matogrande. Un local propiedad del repostero coruñés Pablo Morales. ¿No sabéis quien es? Pues en esta entrevista de La Opinión Coruna podéis conocerlo a él y sobre todo a su carrera profesional por todo el mundo.

Para variar, cuando yo fui a visitar esta nueva cafetería, no era muy temprano, por lo que ya no quedaban muchos productos de repostería, los productos más afamados. Nos decantamos por unos bocados salados que tampoco estaban nada mal. Sigo con ganas de volver para probar sus cruasanes rellenos, en especial me han hablado maravillas del de pistacho. Se me hace la boca agua solo de pensarlo.

Y hasta aquí mis siete recomendaciones de hoy. Sé que he dejado otras fuera como Sweet Place, pero ya os había hablado de él en este post, o el nuevo Magnolia Bakey (Alfredo Vicenti, 29) y es porque todavía no lo he visitado.

Aun así, ¿no os quejaréis no? Tenéis una selección de locales para todos los gustos, barrios y bolsillos, así que ya me contaréis qué os ha parecido. ¿Vosotros soléis salir a desayunar fuera? ¿Cuál es vuestro lugar favorito? ¿Conocéis alguno más que valga la pena conocer?