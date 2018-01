Curiosidades científicas (I)

Hoy les traigo algunas curiosidades científicas que les van a dejar con la boca abierta. Para que luego digan que la ciencia es aburrida. Vamos allá.

Ya saben que hace unos días tuvimos una intensa granizada en Coruña, que nos dejó unas imágenes impresionantes de las calles llenas de piedrecillas de hielo. Pues bien, la piedra de granizo más grande jamás registrada pesaba 1kg y cayó en Bangladesh en 1986. ¡Un kilo! Nos quejamos de vicio.

Una de las cosas que más miedo me dan cuando hace mal tiempo son las tormentas de rayos. Y con razón. ¿Sabían ustedes que al año mueren alrededor de 1000 personas a causa de los rayos? De hecho, en cualquier momento del día caen sobre la Tierra 2000 rayos a la vez. Por cierto, hay un señor llamado Roy Sullivan, de Estados Unidos, que ha sido alcanzado siete veces por rayos y ha sobrevivido. Tiene un record guinnes y un grelo que no se lo cree ni él.

Hablando de records, en 1999 se desprendió de la barrera de hielo Antártica un iceberg del tamaño de Londres. Pero no hay calentamiento global, son imaginaciones nuestras. Pero como sigamos así, vamos a tener que vivir en el espacio.

Y vivir en el espacio no es fácil. Por ejemplo, ¿Sabían que en el espacio no se puede eructar? Resulta que la ingravidez no permite separar los líquidos de los gases en el estómago, así que se puede decir que si nos damos a la fabada espacial acabaremos teniendo mucha "vida interior".

Los que padecemos problemas de estómago estamos muy al loro de todas estas cosas. El estómago, por cierto, es un órgano muy puñetero. ¿Saben que el interior del estómago está recubierto de moco, verdad? Bueno, los mocos son asquerosos, pero en este caso la mucosidad del estómago previene al propio estómago se digiera a si mismo. Ya ven, ahora resulta que el estómago es canival. Hay que tener mucho cuidado.

En general, hay que tener cuidado. Se habla mucho de las enfermedades de transmisión sexual, pero es sabido que un apretón de manos transmite más gérmenes que un beso, así que ojito a quien se la menean.

Termino ya este texto hablando de unos animales muy llamativos, las jirafas. Dos cosas sobre las jirafas: duermen aproximadamente 20 minutos al día y son capaces de limpiarse las orejas con la lengua. ¿Y nosotros nos consideramos evolucionados?

Qué duda cabe.