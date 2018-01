El posible traslado del parque de bomberos enfrenta a PSE y PNV

El posible traslado del parque comarcal de Bomberos de Eibar a Elgoibar es una posiblidad que baraja la Diputación Foral de Gipuzkoa, según se ha debatido en la tertulia de ediles que cada lunes ofrecemos en Radio Eibar. Tras escuchar la reorganización del servicio, en la voz del portavoz foral Imanol Lasa, PSE-EE y EAJ-PNV se han enzarzado en una discusión sobre este tema. Arcadio Benítez, portavoz socialista, ha calificado de "disparate" el posible traslado, al considerar idónea la actual ubicación, mientras que la jeltzale Elena Ibañez, que se ha mostrado convencida de que la seguridad "no está sujeta a demagogias políticas", y ha añadido que el Ayuntamiento de Eibar no asistió a una reunión en la que se explicaron los planes forales en esta materia. Benítez ha asegurado que el consistorio no ha recibido "ninguna invitación para eso".

Desde EH Bildu, Gorka Errasti ha subrayado la importancia de que la anunciada reorganización no suponga una "merma en los servicios ni en las condiciones laborales de los bomberos". La edil de Irabazi María Jesús Agirre ha destacado que el emplazamiento actual del parque de bomberos de Debabarrena es "una ventaja grande".