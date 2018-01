Lucha por la alcaldía en el Partido Popular

El Partido Popular sigue con su batalla interna y se recrudece con el anuncio de Vicente Granero. El actual portavoz adjunto del grupo y fiel a Mercedes Alonso, ha anunciado esta mañana su intención de presentarse a alcaldable por el Partido Popular. Una intención que se enfrenta a la conocida hasta el momento, encabezada por el presidente del partido, Pablo Ruz.

Granero ha hecho pública su intención solo ante los micrófonos, pero acompañado de los concejales del grupo, Justino Delgado y Erica Sánchez. Además, ha aclarado que cuenta con el aval y apoyo de Mercedes Alonso, aunque no ha estado presente en la rueda de prensa. Asegura que esta decisión parte de los cambios que ha habido en el seno del partido con una bicefalia, con Alonso al frente de la portavocía y Ruz a la presidencia con intenciones de hacerse cargo del puesto de portavoz. Una intención que fue frustrada por no contar con el reconocimiento de todos los concejales. Granero apunta que su candidatura también está refrendada por su trayectoria, no solo dentro del partido , sino en los puestos que ha ocupado en su paso por el gobierno. El actual portavoz adjunto aclara que ha sido una decisión meditada y demandada por algunos simpatizantes del grupo. Ha insistido en que detrás de su decisión no está Mercedes Alonso, sino su trabajo.

Ahora se enfrentaría a un proceso interno del partido. Deberá ser la Dirección Regional del Partido Popular la que decida entre los dos candidatos. Sin embargo, Pablo Ruz ha contado públicamente con el apoyo por parte de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, y por el vicesecretario de comunicación del partido, Pablo Casado. Ha aclarado que sería interesante un proceso de primarias, no solo abierta a los militantes sino también a los simpatizantes, sobre todo en casos como el que se da ahora en Elche. Aunque recuerda que esto no está recogido en los estatutos del partido.

Granero ha asegurado que no va a cambiar el trabajo que viene haciendo en la actualidad como representante del grupo y concejal. Sobre las negociaciones con las instancias superiores del partido, asegura que empezará en breve los contactos para anunciarles sus intenciones.

La respuesta del partido

En un comunicado del secretario del PP de Elche, José Navarro, han respondido al anuncio de Vicente Granero echando mano de los estatutos del partido y de los datos de la asamblea. Según los estatutos del PP, el órgano que determina las candidaturas locales en poblaciones de más de 20.000 habitantes es el Comité Electoral Regional.

El pasado mes de julio del 2017 se celebró la asamblea del Partido Popular de Elche en la que ejercieron su derecho a voto más de 1.300 personas. Tenían que elegir nuevo presidente local y optaron mayoritariamente por Pablo Ruz con el resultado del 68% de los votos favorables.

Desde entonces parecía que Ruz tendría pista libre a su trabajo en el grupo municipal, con la mayoria también de concejales a su favor, y despejada la linea de salida para las elecciones locales de mayo de 2019. Nada mas lejos de la realidad. Mercedes Alonso ha optado por no ponérselo fácil y a la jugada de negarse a dejar la portavocía en el ayuntamiento, se suma ahora la candidatura de Vicente Granero que no llegara a ningún sitio, pero que va a conseguir desestabilizar al partido un poco mas.