Jessica Castelló mantiene su posición en el Ranking Autonómico

La Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana ha alzado el telón del circuito autonómico Oro 2.018 con el torneo que se disputó en el Espádel de Burriana.

Primera semana de competición de primera categoría y primer lleno absoluto para presenciar las finales.

En categoría femenina, torneo inmaculado para Andrea Medina e Idoia Martín que consiguieron el título sin ceder un sólo set. Consistencia y concentración máximas para una de las parejas llamadas a hacer cosas grandes esta temporada recién inaugurada. En la gran final superaron a la eldense Jessica Castelló y Marina Martínez Lobo 6/3 6/4.

La jugadora del Centro Excursionista Eldense se afianza en la tercera posición del ranking individual de la Comunidad Valenciana.

Con anterioridad habían ganado a Mirian Sánchez y Sara Marcos en semifinales mientras que Castelló y Martínez tuvieron que trabajar de lo lindo para remontar el partido ante Aida González y Carlota Calvé, que jugaron un gran partido.

El cuadro masculino tuvo sabor alicantino con la victoria de Christian Fuster y Miguel Ángel Solbe, que tuvieron que sortear un cuadro realmente virado con los hermanos Rico en cuartos, a los que vencieron por un doble 6/4, a Sergio Icardo y Matías Nicoletti a quienes doblegaron en el desempate del tercer set. Y llegaron a la gran final para verse las caras ante Álex Arroyo y Edu Alonso, que habían tenido que acudir al tercer set para ganar a Matea y Cardona en cuartos y a Juanmi Such y Joseda Sánchez en semifinales. Probablemente agotados, no dieron su mejor versión en EsPadel Burriana y cayeron 6/3 6/0 ante Fuster y Solbes que jugaron muy inteligentemente.

De esta forma se puso broche de oro a esta primera semana de Oro del pádel valenciano que tendrá su continuidad del 5 al 11 de febrero en Pádel Club Alicante Indoor con el segundo torneo 24* de la temporada y cuya inscripción está abierta.

Fuente: Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana