El Habibe Zaaoit: "Estoy deseando debutar con el Eldense"

El que de momento es el último fichaje del C. D. Eldense en la ventana de invierno ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER.

El delantero marroquí El Habibe Zaaoit asegura que atrás ha quedado la grave lesión de rodilla que sufrió cuando recaló en la disciplina del Elche C. F. para jugar el Ilicitano, “gracias a los servicios médicos del Elche, he recuperado la musculatura y me encuentro en plenas condiciones físicas” ha dicho.

El delantero marroquí llega al Eldense / Cadena SER

El nuevo futbolista del Eldense cumplirá 23 años el próximo siete de febrero y lleva doce en España por lo que, una vez que reúne todos los requisitos de estancia en el país, tiene previsto solicitar la nacionalidad española.

Sobre su pasado reciente en la entidad franjiverde, El Habibe ha dejado entrever que la falta de sintonía con el técnico del filial, David Bascuñana, ha provocado que solo jugara diez minutos, los últimos, en el partido ante el Atlético Levante desapareciendo de las dos últimas convocatorias.

Aunque prefiere no definirse como futbolista porque “es mejor que me valore el público por mi juego en el campo”, el marroquí asegura que no es un jugador estático en el área a pesar de su corpulencia, mide 1,85 m y pesa 82 Kg, y prefiere utilizar su rapidez, quienes le conocen aseguran que “es un velocista”, para sorprender a las defensas contrarias.

Ha manifestado que “estoy deseando que llegue el domingo para debutar con el Eldense”.