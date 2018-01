'Marineros de la chirla'

En estos días, pasada la media mañana, se ven por las calles de Punta Umbría e Isla Cristina marineros sin barco, desubicados en tierra firme. Son los damnificados por el cierre del caladero de la Chirla en el Golfo de Cádiz. Cada mañana, noventa y seis embarcaciones y doscientos noventa y un marineros se preguntan qué será de su futuro. Miran al mar con una enorme incertidumbre laboral, apoyados por sus esposas, que han decidido enviar una carta al consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro para pedirle una reunión ante la situación "desesperada" en la que viven. La administración les ayuda con 500 euros por barco y 400 por marinero afectado. 400 euros que no llegan para pagar hipotecas, luz, agua, colegios, ropa y sobre todo, la comida diaria, porque salir a comer fuera se ha convertido para estas familias en una entelequia. En cualquier caso, hay que entender que la Junta, siguiendo las recomendaciones recogidas en los informes científicos de seguimiento que realiza el Instituto Español de Oceanografía, ha decretado el cierre del caladero de chirla del Golfo de Cádiz sólo hasta que su regeneración permita una pesca sostenible. En caso contrario esta especie está abocada a su extinción. Nuestra voracidad nos ha llevado a estos extremos. Los humanos estamos trastocando nuestro propio ecosistema. Ahora toca buscar soluciones, promover la diversificación para que nuestros marineros rebusquen otras especies libres de peligro y vuelvan a la mar. Ellos echan de menos la brisa y el salitre... nosotros las chirlas, pero cuando no hay... no hay.

