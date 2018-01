'Los Crímenes del Día de Todos los Santos', premiada en un festival de cine de India

El largometraje 'Los Crímenes del Día de Todos los Santos', de los ibicencos Héctor Escandell y Vicente Torres, ha sido galardonado con el premio a la Mejor Música en el 'Noida International Film Festival 2018' de India. La banda sonora es obra de Germán Escandell.

El film se estrenó este domingo en el certamen organizado en el Distrito de Gautam Buddha Nagar, en el Estado de Uttar Pradesh.La película, protagonizada por Ana Vide y Pep Noguera, incluye colaboraciones como la del desaparecido director de cine, Antonio Isasi-Isasmendi, y está basada en el corto presentado en 2013.

Héctor Escandell ha explicado que no se pueden "quejar porque es difícil el tema de las selecciones en los festivales". Además, ha admitido que no conocía este festival. "Otra sorpresa es que el festival es de tipo genérico, con todo tipo de películas, y no sólo fantásticas o de terror", ha destacado.

El largometraje todavía no se ha estrenado en Ibiza "y es lo que más ilusión nos hace". Asimismo, los autores han suscrito un contrato con IB3 para emitir la película "cuando se acabe este periplo de festivales, seguramente a finales de año".