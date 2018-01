Los escolares de Jódar proclaman la Paz, No Violencia, Respeto e Igualdad

Esta novena edición del ‘Día escolar por la Paz y la No Violencia’, se iniciaba a las 10 de la mañana, con la concentración en el Paseo Primero de Mayo y posterior marcha hasta la Plaza de España, durante todo el recorrido proclamaban frases alusivas a la conmemoración.

Como cada año, han participado todos los centros de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, un año más ausencia del ‘Centro de Adultos Puerta de Mágina’.

Los centros participantes han sido: E. E. I. “Antonio Machado”, E.E.I. “Francisco Soriano Serrano”, C.E.I.P. “Doctor Fleming”, C.E.I.P. “General Fresneda”, C.E.P. “Virgen de Fátima”, C.E.P. “Arroquia-Martínez” e IES “Juan López Morillas”.

El acto central, en la Plaza de España, ha consistido en la presentación a cargo de dos alumnos, Julián y Elena, que después de unas primeras palabras, explicando el objetivo de la jornada, “…en este fantástico lugar, la plaza de nuestro Ayuntamiento, enclave elemental en la vida de nuestro pueblo, … uno de los núcleos de convivencia entre los habitantes de Jódar,… nuestra intención es unir nuestras voces y extenderlas a lo largo de la localidad, la finalidad es demostrar que todos los jóvenes nos encontramos unidos en la defensa de los valores respeto, igualdad y fraternidad…”.

A continuación, el director del Colegio ‘Arroquia-Martinez, Gil Medina, en representación de todos los directores y directoras, daba la bienvenida al acto.

Rosa María y Adrián, otros dos alumnos leían el manifiesto elaborado con motivo de la conmemoración, “… nos reunimos con la intención de unir nuestras voces, ante el deseo de que los habitantes de nuestra localidad tomen conciencia de la necesidad de ser capaces de convivir sin ningún tipo de violencia… la paz no es solo ausencia de guerras, sino ausencia de injusticias, no es cuestión de un día, tenemos que trabajar para convertirla en un estilo de vida… no habrá paz si no paramos el cambio climático, y no hacemos que los gobiernos no apuesten por energías contaminantes y fomenten un consumo sostenible y responsable, no habrá paz mientras no tomemos conciencia de valores como el respeto, la solidaridad, la igualdad y el compañerismo… nosotros los niños y niñas deseamos vivir en un planeta en el que se pueda respirar justicia, por ello alzamos conjuntamente nuestras voces, para pedir un planeta mejor: ¡Apostamos por la Paz, Apostamos por la Ausencia de Guerras, las injusticias y el diálogo!”.

En su doble condición de director del IES ‘Juan López Morillas’ y concejal de Educación, Enrique Yerves, reconocía que “…tenemos que ser los mayores los que transmitamos los valores de lo que estamos hablando esta mañana… los valores de educación, cultura, convivencia y paz… los colegios se convierten instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión… el Ayuntamiento de esta localidad no quiere permanecer ajeno en este día… siempre estaremos abiertos a cualquier colectivo implicado en la convivencia, familia, alumnado y personas que quieran trabajar por la paz, la convivencia y la igualdad, queremos trabajar en positivo, rechazando cualquier tipo de violencia, especialmente la dirigida contra las mujeres, niños y niñas. Defendemos la eliminación de cualquier modelo de dominio y sumisión en las relaciones humanas… entre todos tenemos que conseguir que nuestros niños y niñas desarrollen plenamente su capacidad de relacionarse consigo mismos, con otras personas y con su entorno de manera positiva, y llegar a la adquisición de las habilidades sociales, desarrollo emocional, forma de pensar y valores morales necesarios para una buena convivencia a lo largo de toda su vida, … apostamos por ello, por una convivencia basada en la defensa de la dignidad de todas las personas, en la igualdad e inclusión, en el respeto mutuo y en la defensa de los valores humanos… por tanto esta celebración es una oportunidad más de contribuir a que los centros (educativos) se conviertan en instrumentos de paz y entendimiento entre personas… la escuela es reflejo de una sociedad con la que comparte defectos, pero en ella también se educa para la vida y se busca desarrollar en los alumnos capacidades y competencias necesarias para la participación social activa… por todo ello, juntos, … hemos de contribuir, a través de la educación, a la concienciación de todos en la construcción de un Jódar mejor, un Jódar más justo y más humano que permita que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollar plenamente sus facultades, en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en Paz”.

Los momentos en los que más disfrutaron todos los jóvenes asistentes, en el que se interpretó, como banda sonora de la celebración, la canción de Morat ‘Yo contigo, tu conmigo’ y se procedió a la tradicional suelta de palomas, en colaboración con la Sociedad de Colombicultura Galduriense.