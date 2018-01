Nace 'Todos Sumamos': "No queremos que nuestros hijos vivan en una burbuja"

No están dispuestos a que sus hijos vivan dentro de una burbuja. Eso es lo que ha impulsado a unas 80 familias de la provincia a crear ‘Todos Sumamos’, una asociación en defensa de la inclusión plena en las colegios. Denuncian las carencias en los apoyos educativos, en los que no se han aumentado las plantillas a pesar de que el alumnado con necesidades especiales ha pasado de 522 a 701 niños en los últimos cuatro años. Además, en el 55% de los casos no se cumplen las horas de apoyo reconocidas y se vulneran los derechos de estos alumnos al sacarlos del aula, por ejemplo, para para realizar las sesiones de apoyo. El objetivo de la asociación es luchar por los derechos de estos niños pero también, como explica su presidenta Mari Carmen Álvarez, concienciar a la sociedad de que no son diferentes ni deben ser aislados.

Una de las primeras acciones de la asociación ha sido realizar una encuesta entre las familias. El 77% de los encuestados aseguran que no hay apoyos suficientes. Algo que contrasta, dice la presidenta, con lo que dice la administración que asegura que todos los colegios cuentan con los recursos necesarios para atender las necesidades de sus alumnos.

El resultado de estas políticas, lamentan desde la asociación, son realidades como la tasa del 43% de abandono escolar temprano entre los alumnos con necesidades especiales (casi el doble que en el resto de niños).

Cuentan con la colaboración del abogado Juan Rodríguez Zapatero que ha obtenido varias sentencias judiciales favorables en casos relacionados con la inclusión