El PP renuncia a llevar mañana al Pleno la aprobación inicial del presupuesto

El PP finalmente no llevará al Pleno de este miércoles la aprobación inicial del presupuesto de 2018. El equipo de Gobierno ha decidido retirar este punto del orden del día después de que Ciudadanos les haya anunciado su intención de no apoyar esas cuentas hasta que Hacienda no emita el informe fiscalizador sobre el plan de ajuste. Esta circunstancia deja al PP en minoría numérica, sin posibilidad de sacar adelante el presupuesto. Ante esta situación, el PP evitará la votación. Ciudadanos le había pedido que dieran este paso para no forzarles a abstenerse en ese punto.

La decisión de Ciudadanos llega a menos de 24 horas del Pleno, cuatro días después de conocer que existía esa solicitud del Ministerio de Hacienda, y 20 días después de firmar el acuerdo con el PP en el que se atribuían buena parte del contenido de esas cuentas. Ahora, reculan, y aseguran que no pueden apoyarlas hasta que Hacienda no emita su informe.

Esta postura, obliga al PP a cambiar su hoja de ruta, porque el concejal de Hacienda pretendía seguir adelante con la aprobación del presupuesto mientras el Ministerio elaboraba ese informe. Agustín Rajoy se agarra a un escrito de la Secretaría General del Ayuntamiento que considera que sí se puede aprobar inicialmente las cuentas y también a su convicción de que el Consistorio está cumpliendo con el plan de ajuste. Insiste en que el departamento de Cristóbal Montor respaldará este planteamiento.

Para el PSOE, que ya había solicitado la retirada de este punto del Pleno hace días, la situación demuestra la mala gestión del PP, pero también responsabilizan en la misma medida a Ciudadanos. Recuerdan que ambos grupos elaboraron conjuntamente las cuentas, que ciudadanos votó el pasado viernes en comisión a favor de llevar este asunto al Pleno, y en ese momento ya conocían esa solicitud de Hacienda. Consideran que este es un ejemplo de un alcalde, dicen, "ausente" y de una formación, Ciudadanos, "sin rumbo".