Un gran comunidad de vecinos con 40.000 miembros

'Tú no eres de León si no...' nació hace unos cuatro años de la mano de dos hermanos como un rincón de Facebook en el que poner en común fotografías, experiencias y recuerdos sobre la ciudad de León. Ese pequeño rincón ha ido creciendo hasta convertirse en una ciudad virtual de 40.000 habitantes. Aunque más que a una urbe, se asemeja más a una gran comunidad de vecinos en la que casi todo el mundo, aunque sea virtualmente, se conoce. Están los que dan los buenos días, los que comparten fotos de las maravillas naturales de la provincia y del León antiguo, quienes aprovechan para pedir consejo sobre colegios, sobre donde comer el domingo con las suegros o una recomendación para una excursión de fin de semana... quienes comparten las últimas noticias de la actualidad leonesa, quienes solo se pasan a saludar, quienes se quejan del frío en invierno y el calor en verano...

El grupo es un reflejo perfecto de la idiosincrasia leonesa. Llega la Semana Santa y arrancan las tradicionales polémicas a favor y en contra de las regionalista leonesista se enzarzan en interminables debates de esos que se ven en la barra culquier bar o en cualquier plaza de pueblo (ojo, que en el grupo todo el mundo esta muy orgulloso de ser leonés, pero no todo el mundo es leonesista...). Se suceden las tertulias sobre si la Cultural debe apostar por desplegar un juego que encandile al Reino o dejarse de tonterías y asegurarse los resultados positivos aunque sea a costa de los bostezos del resptable. Como no, tampocofaltan esos agoreros tan nuestros que ven a la Cultu descendida desde la segunda jornada...

Muchos de los miembros de esta comunidad son leoneses exiliados que a través de internet han encontrado una vía para mantener el contacto con su tierra y curar la morriña. Hay incluso gente de países como Argentina o México que jamás han puesto un pie en León, pero esta es la patria chica de sus abuelos y la sienten como suya.

Cada post genera un enorme hilo de debate. A veces sirve para ponerse nostálgico evocando recuerdos y correrías de juventud; otras, para lamentar el León que se perdió; también para explotar de orgullo ante lo maravillosa que es esta nuestra provincia; otras, el intercambio de opiniones sube de tono hasta convertirse en una acalorada discusión. Es ahí donde entra en juego la labor de los tres administradores del grupo (que por cierto no se conocen entre sí). Actúan como una especie de 'filtro' para evitar descalificaciones, faltas de respeto, insultos o la explotación comercial del grupo. Comportamientos que pueden conllevar la expulsión. Eso no quiere decir que no se permita un margen de debate, pero, como en la vida real, existen unos límites que la mínima educación y sentido común impiden que traspasemos.

En definitiva este grupo es un León en miniatura en el que, lo que ha conseguido unir a 40.000 personas, es el ser cazurros y estar además muy orgullosos de serlo.