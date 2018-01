El juez prohíbe la entrega de las actas del Canal que ya estaban en manos de los grupos

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, avala el bloqueo de la información del Canal de Isabel II que había reclamado la Comisión de Investigación de la Corrupción.

En un auto fechado este pasado lunes, el magistrado es categórico. No procede la "entrega de documentación de causas que se encuentren la fase de instrucción". En su razonamiento jurídico, aclara que hasta la apertura de juicio oral no serán públicos todos los actos del proceso y, en ese capítulo, el juez incluye toda la documentación del Canal que la Comunidad de Madrid no había remitido a la oposición.

Otra de las razones que da el juez para justificar esa restricción es que impedir la entrega de documentos es una vía para preservar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados.

Una buena parte de esa documentación ha llegado ya a la Asamblea de Madrid, no solo las actas del Canal, sino también informes de despachos de abogados y contratos de constitución de las filiales del Canal.

Se trata de un auto muy similar al que ya se produjo en el caso Gürtel con los papeles de Bárcenas; documentos que tampoco se remitieron al Congreso porque el juez no lo autorizó.

Este auto, al que ha tenido acceso La SER, es la respuesta que el juez de la Audiencia Nacional da al Gobierno de Cifuentes, después de que a comienzos de enero formulase una consulta directa al Consejo General del Poder Judicial.