Se duplican en cinco años los delitos a través de internet

El dato llama a la reflexión sobre el uso que hacemos de las nuevas tecnologías y nos acerca a las ficciones de la popular serie Black MIrror.

Cada vez hay más caso de usurpación del estado civil cometidos a través de las nuevas tecnologías en la Región. Han aumentado gradualmente y se han duplicado en apenas cinco años, pasando de 36 casos registrados en 2013 a un total de 72 casos en 2017, según la estadística del Ministerio del Interior

Son delitos, dice Interior, scontemplados en el Código Penal y cometidos a través de Internet, redes sociales, telefonía, páginas de streaming, blogs y correos electrónicos, entre otras.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han alertado que suplantar la identidad de otra persona en Internet o en una red social es una conducta que "puede tener consecuencias y suponer un delito", al igual que sucede al hacerse pasar por otra persona fuera de la red, aunque el autor, en algún caso, pueda pensar que es sólo una "broma pesada".

Lo cuenta en una entrevista en Europa Press el responsable del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Murcia, Cabo 1º López, y el Inspector Jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Murcia, Carlos Walter Karlsson Cánovas.

Por ejemplo:

El responsable del EDITE precisa que cada caso debe ser analizado desde un punto de vista técnico o jurídico, ya que se abre un amplio abanico de modalidades delictivas.

Otro ejemplo:

Una de las "grandes eclosiones" de delitos en Internet son las estafas. Por ejemplo, la Guardia Civil se ha encontrado con ventas en Internet en las que el delincuente simula poner a la venta, por ejemplo, un coche y, para ello, acompaña el anuncio con la foto de un turismo copiada a una tercera persona.

Esta es la estafa-tipo:

coches de gama media-alta a precios muy atractivos sobre la que el comprador no tiene que desembolsar dinero hasta que no pruebe el vehículo. Una vez que el posible comprador "muerde el anzuelo", y el delincuente da el visto bueno a la transacción, alega que el turismo se encuentra bloqueado, por ejemplo, en un puerto y que no puede entregarlo hasta que no se abonen una serie de tasas para el embarque.