El UCAM tienta al lateral diestro Fran Grimá y Arturo, que saldrá, apunta al At. Baleares

El UCAM Murcia continúa moviendo el mercado de fichajes y la marcha de Rafa Páez rumbo al Alavés (que le cede al Rudes croata) obliga a Pedro Reverte a recomponer su defensa. El director deportivo universitario se ha fijado en el lateral diestro Fran Grimá, aunque el defensa del Mallorca también cuenta con una oferta del fútbol griego. Desde La Condomina se confía en poder convencerle y con su incorporación que Carlos Moreno actúe como central de emergencia. Fran Grimá llegó al Mallorca desde el Badalona, donde coincidió con Víctor García y Gerard Oliva. También en el vestuario balear figura Miguel Núñez, al que muchos equipos de Segunda B, entre ellos el UCAM, han pretendido en las últimas semanas.

El camino inverso podría realizar Arturo. El cartagenero se ha quedado sin sitio tras los fichajes de Manu Onwu y Gerard Oliva. El club le considera prescindible y Campos no puede asegurarle oportunidades. El ex albinegro no quiere quedarse en un segundo plano y está dispuesto a salir del UCAM. Precisamente, el Atlético Baleares, entidad de la que llegó Oliva, es el equipo que parece apostar más fuerte por Arturo, aunque otras escuadras del Grupo IV también le acogerían con los brazos abiertos.