La Asamblea Regional estudia posibles delitos en un escrito "intimidante" enviado a los diputados

Los servicios jurídicos del Parlamento murciano van a elaborar un informe para determinar si el escrito presentado en la Cámara por la Asociación para la Defensa y Protección de las Necesidades de Agua en el Campo de Cartagena es delictivo por "intimidar" a los diputados ante una próxima votación.

En un comunicado, la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, ha señalado que en función de sus resultados, la Cámara actuará y llevará las "presiones y coacciones a los tribunales si hace falta" por sus presiones ante el voto en el pleno de este jueves sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para la sostenibilidad ambiental del entorno del mar Menor.

El presidente de esa asociación, Santiago Pérez Blaya, solicita el nombre de los parlamentarios que voten a favor y en contra de las enmiendas a ese proyecto de ley y pide a la Cámara un informe sobre las posibles responsabilidades civiles y penales que se podrían derivar para los diputados que apoyen el dictamen que se votará.

Peñalver ha apuntado que en principio "parece" que ese escrito contraviene los artículos 494 y 498 del Código Penal, que tienen penas y sanciones "muy graves".

En cualquier caso, ha dicho que "no va a consentir que se vulnere la libertad" de los diputados para "ejercer sin presiones, libremente, su derecho al voto, sin coacciones ni advertencias de ningún tipo".

Ha mostrado su "malestar" por el escrito, cuyo objetivo es "intimidar y presionar" a los diputados ante el debate de esa ley y ha lamentado que el documento registrado el pasado viernes y distribuido a los grupos parlamentarios "sin autorización" amenace con exigir responsabilidades civiles, penales y patrimoniales a los diputados que apoyen unas enmiendas pactadas por la oposición que la asociación considera perjudiciales para el colectivo al que dice representar.

No obstante, ese escrito seguirá el procedimiento reglamentario y será llevado a la Mesa cuando se convoque, si bien "posiblemente" no sea admitido a trámite porque su contenido no es competencia de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano a la que se dirige, ha matizado Peñalver.

Se trata de una "presión inaceptable" por el "tono y carácter urgente" del texto, con advertencias que "ejercen intimidación".